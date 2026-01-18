Apesar da vitória, Hélio dos Anjos detona arbitragem de Náutico x Sport: "Chamando problema"

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Apesar da vitória do Náutico com direito a goleada no Clássico dos Clássicos contra o Sport, o técnico Hélio dos Anjos não poupou críticas a arbitragem da partida deste domingo (18). Segundo o comandante alvirrubro, o árbitro Diego Fernando Silva de Lima não apresentou uma boa condução no clássico.

“É um árbitro experiente, de 40 anos. O cara dá sete cartões amarelos para um time no primeiro tempo, está chamando problema. A briga que aconteceu foi de uma falta a favor do Náutico, ele deixou correr e aí deu todo o problema que poderia originar expulsos dos dois lados. Tenha o controle da situação! Um árbitro de 40 anos que não consegue controlar um jogo na conversa, podia colocar tudo a perder”, disparou Hélio dos Anjos.

Ainda no intervalo do clássico, o técnico do Náutico já tinha deixado claro a sua insatisfação com o árbitro. Em áudio captado pela transmissão da partida, Hélio profere xingamentos ao juiz e a sua atuação.

“Tá louco, tá de palhaçada. Sete cartões para o meu time. Um idiota. 40 anos de idade e vai para onde? Eu prefiro que deixe um menino de 18 anos arbitrando aí. Ele está buscando alguma coisa”, externou o treinador.

Avaliação no campo

Com as críticas de arbitragem de lado, o técnico Hélio dos Anjos elogiou a atuação da equipe e destacou o trabalho de evolução. “Nós estamos em formação e fizemos um bom resultado. Nós tínhamos que fazer o que nós fizemos. Não temos responsabilidade de saber o porque o adversário colocou o sub-20, nós tínhamos que jogar. Não estou totalmente satisfeito ainda, estamos em crescimento”, disse o comandante alvirrubro.





