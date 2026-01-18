Paulo Sérgio celebra primeiros gols contra o Sport e enfatiza goleada: "Quatro gols na rede deles"

O atacante marcou dois gols e ajudou na vitória do Náutico por 4 a 0 neste domingo (18)

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico apresentou uma grande atuação e goleou o rival Sport neste domingo (18) no Clássico dos Clássicos. O Timbu venceu por 4 a 0 a equipe sub-20 do rival leonino e contou com dois gols do artilheiro Paulo Sérgio na goleada nos Aflitos.

Em entrevista após o jogo, o centroavante alvirrubro celebrou ter marcado pela primeira vez contra o Sport e aproveitou para enfatizar o resultado conquistado pela equipe nesta noite.

“É mais um passo. Claro que foi apenas a terceira rodada (Pernambucano), mas foi bom, com nosso torcedor e na nossa casa. É uma vitória muito convincente para que a gente possa continuar firme no campeonato. Estou muito feliz em marcar dois gols em um clássico”, externou Paulo Sérgio.

“É algo que eu venho buscando (gol contra o Sport). A gente sabe que é um grande rival, escolheu vir com o sub-20, mas é a instituição que está do outro lado e a gente sabe que clássico é clássico. Então nada melhor do que sair daqui com uma grande vitória, colocando quatro gols na rede deles”, concluiu.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

