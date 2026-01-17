Com desfalque de volante, confira a provável escalação do Náutico para o clássico com o Sport

O Náutico deverá escalar a força máxima disponível para o Clássico dos Clássicos deste domingo (18), nos Aflitos

Wenderson, volante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Apenas no terceiro jogo da temporada, o Náutico já terá um clássico pela frente pelo Campeonato Pernambucano. O Timbu recebe o Sport neste domingo (18), às 18h, no estádio dos Aflitos, e deverá utilizar a força máxima disponível no duelo.

O desfalque mais recente ficou por conta do volante Wenderson. O atleta já havia sido ausência na partida contra o Decisão por desgaste muscular e agora teve a sua lesão confirmada pelo técnico Hélio dos Anjos.

Para o seu lugar, o recém-chegado Ramon Carvalho é o favorito para a vaga, já que foi o escolhido na última partida. A dúvida da comissão técnica fica na escolha do outro volante, com o jovem Samuel e o contrato recentemente Luiz Felipe brigando pela vaga.

Ademais, algumas outras interrogações na escalação inicial são de ordem técnica e tática. Na lateral-direita, Arnaldo e Reginaldo disputam posição, enquanto Felipe Saraiva e Jonas Toró pedem passagem na equipe para os lugares de Vinícius e Júnior Todinho nas beiradas de ataque.

O departamento médico do Náutico conta ainda com o zagueiro Fagner Alemão, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o meia-atacante Juninho. Os três atletas vivem fase de recuperação após lesões no joelhos e deverão retornar em breve.

Confira a provável escalação do Náutico:

Muriel, Reginaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel (Luiz Felipe), Ramon Carvalho e Dodô; Vinícius (Felipe Saraiva), Jonas Toró (Júnior Todinho) e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.



