Náutico x Sport: veja onde assistir, horário e escalações para o clássico pelo Pernambucano

Sport x Náutico pelo Campeonato Pernambucano de 2025 (Rafael Vieira / DP Foto)

Neste domingo (18), Náutico e Sport protagonizam o primeiro clássico do Campeonato Pernambucano 2026. O Clássico dos Clássicos acontece às 18h, no estádio dos Aflitos, e será válido pela 3ª rodada do Estadual. O jogo terá transmissão da TV Globo.

O duelo contará com torcida única do Timbu e tem promessa de casa cheia nos Aflitos. Enquanto os alvirrubros chegam com 100% de aproveitamento e a liderança do Pernambucano após duas rodadas, os rubro-negros possuem 4 pontos e ocupam a 3ª posição neste princípio de campeonato.

No histórico recente, o Náutico levou a melhor no último Clássico dos Clássicos, vencendo por 2 a 1 na Iha do Retiro pelo Estadual de 2025. Com o mando alvirrubro, o clube leonino é que vem de lembrança positiva recente e venceu o último duelo por 2 a 0, ainda pelo jogo de ida da final do Pernambucano de 2024.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Náutico

O Timbu chega ao clássico embalado pelo bom começo de temporada. Com variação entre remanescentes e contratações no elenco, a equipe vem entrosando e ganhando ritmo nesse início de competição. Mesmo com oscilações, o Náutico convenceu nas vitórias de 2 a 0 sobre o Maguary e 2 a 1 sobre o Decisão.

Em relação a escalação inicial, o Náutico contará apenas com uma baixa recente. O volante Wenderson já havia sido desfalque na partida contra o Decisão, até então por desgaste muscular, e agora teve a sua lesão confirmada pelo técnico Hélio dos Anjos em entrevista coletiva.

Para a vaga, o recém-chegado Ramon Carvalho deverá permanecer entre os titulares. Formando a dupla de volantes, a comissão técnica ainda tem dúvidas sobre a manutenção do jovem Samuel ou a entrada de Luiz Felipe, contratado recentemente.

Outras incógnitas na escalação inicial estão relacionadas as partes técnica e tática. Arnaldo e Reginaldo disputam a preferência da comissão técnica na lateral-direita, enquanto Felipe Saraiva e Jonas Toró ameaçam as vagas de Júnior Todinho e Vinícius nas beiradas de ataque.

Além de Wenderson, o departamento médico alvirrubro conta também com o meia-atacante Juninho, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o zagueiro Fagner Alemão. Os três estão se recuperando de lesão e vêm realizando trabalhos no CT Wilson Campos. A expectativa para os retornos são ainda ao longo da disputa da primeira fase do Estadual.

Sport

O Leão chega para mais um Clássico dos Clássicos enfim com a moral retomada entre os rubro-negros, mas não pelo elenco profissional, e sim pelo time Sub-20, que encerrou um jejum de 17 partidas sem vitórias ao bater o Retrô por 2 a 0 na última quarta-feira (14). E foi no embalo desse triunfo que os últimos dias foram marcados por mistério quanto ao time que irá a campo neste domingo.

Isso porque a diretoria leonina reavaliou a estratégia adotada antes do início do Estadual, na qual a garotada atuaria apenas nas duas primeiras rodadas, e passou a bancar a possibilidade de o Sub-20 disputar o clássico contra o Náutico, já que o time profissional do Sport vem de uma pré-temporada curta, com menos de um mês de preparação, e conta com um elenco reduzido, ainda carente em algumas posições.



A tendência é que o técnico Alexandre Silva, que vai trabalhar pela primeira vez em um clássico, repita a base que venceu o Retrô na Ilha do Retiro. O Sport soma quatro pontos dos seis disputados neste início de Estadual, com uma vitória e um empate.

Perguntado sobre o que pensa desse grupo jovem entrar em campo diante de um rival histórico, o comandante afirmou que "só os atletas jogando para ter uma percepção real, e que eles estariam preparados".

FICHA DA PARTIDA

NÁUTICO: Muriel; Reginaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel (Luiz Felipe), Ramon Carvalho e Dodô; Vinícius (Felipe Saraiva), Jonas Toró (Júnior Todinho) e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

SPORT: Adriano; Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel e Rafinha; Breno, Dedé e Augusto Pucci; Lipão, Felipinho e Micael. Técnico: Alexandre Silva.

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife

Horário: 18h

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

Assistentes: Bruno César Chaves Vieira (PE) e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior (PE)

4º Árbitro: César Pereira Leite (PE)

Transmissão: Globo (TV aberta)