Com retrospecto negativo e título recente, Hélio dos Anjos, do Náutico, reencontra o Sport

O treinador alvirrubro busca quebrar o retrospecto desfavorável contra o rival no Clássico dos Clássicos deste domingo (18)

Recife, PE, 01/10/2025 - NÁUTICO X GUARANI - Na tarde deste sábado(13), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos. (Rafael Vieira)

Neste domingo (18), às 18h, Náutico e Sport protagonizam mais um Clássico dos Clássicos válido pelo Campeonato Pernambucano, nos Aflitos. O duelo marcará o reencontro do técnico Hélio dos Anjos contra o Leão da Ilha em sua quinta passagem no Timbu.

O treinador alvirrubro buscará no clássico deste domingo quebrar um retrospecto negativo contra o rival local durante a história. Hélio, que também conta com passagem marcante no Sport, já enfrentou o clube rubro-negro em 18 oportunidades. No recorte, foram 10 derrotas, quatro empates e apenas quatro vitórias.

O jogo mais recente do comandante contra os leoninos ocorreu na temporada de 2024. Em duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu, de Hélio dos Anjos, foi derrotado pelo Sport por 1 a 0 na Arena de Pernambuco.

Apesar de estatística desfavorável, Hélio dos Anjos conta com um título recente conquistado sobre o Sport e que marca o torcedor alvirrubro. Na ocasião, o treinador comandou o Timbu no título do Campeonato Pernambucano de 2021, vencido nos pênaltis e que quebrou um tabu de 53 anos sem ganhar do rival em decisões.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



Situação atual

Hélio agora divide o cargo de treinador do Náutico ao lado do filho Guilherme dos Anjos, em mudança promovida nesta temporada pelo clube. A atual comissão técnica alvirrubra chegou aos Aflitos ainda em abril de 2025, apostando em um trabalho de longo prazo e que já rendeu o acesso à Série B do Brasileiro.

No Estadual de 2026, o Náutico possui 100% de aproveitamento e venceu os dois jogos disputados até aqui. No clássico, os alvirrubros buscam manter a liderança isolada da primeira fase da competição.