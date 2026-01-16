Náutico: Hélio dos Anjos demonstra respeito ao Sport e exalta clássico: "Vale muito"

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Disputando o seu primeiro clássico desde que retornou ao Náutico, o técnico Hélio dos Anjos fez questão de demonstrar respeito ao time do Sport e aproveitou para exaltar o tamanho do jogo. O Clássico dos Clássicos acontece neste domingo (18), às 18h, no estádio dos Aflitos, e será válido pela 3ª rodada do Pernambucano.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (16), o técnico do Timbu destacou a preparação da sua equipe e ressaltou as dificuldades do jogo, independente das circunstâncias. Vale lembrar que o Sport ainda estuda utilizar a sua equipe sub-20 para o clássico, aumentando a indefinição de como chega o rival alvirrubro para o jogo.

"O futebol está tão moderno no sentido da preparação que nada para nós vai ser surpresa. Eu não tenho controle do Sport, eu tenho que ter controle da minha equipe. Pode acontecer um resultado positivo para o Sport, é um jogo parelho; aí vão falar que surpreendeu. Podem ter certeza de que nada me surpreende. Eu tenho controle da nossa preparação, independente do que vai acontecer em relação ao adversário. Respeito de todas as formas (sub-20 ou profissional) porque para mim não tem idade”, falou Hélio dos Anjos.

“É um adversário forte, independente da decisão do Sport, e o nosso pensamento é único: nós queremos vencer. O objetivo passa por conquistar um resultado contra o Sport, como vai passar pelos outros adversários e pelo outro clássico com o Santa Cruz. A única coisa que todo mundo sabe é que eu sou assim: clássico para mim é diferenciado. Não é uma semana normal, independente das circunstâncias. O clássico vale muito, e o campeonato vale muito também”, concluiu o comandante alvirrubro.

Hélio dos Anjos também externou como chega o Náutico para o terceiro jogo da temporada. Segundo o técnico, a equipe ainda vive período de evolução no trabalho e vem buscando diminuir os erros de início de temporada.

“A intensidade já tivemos no parâmetro que nós queremos. Questões técnicas e táticas: tenho as minhas ressalvas. O próximo trabalho nosso não vai ser o Sport, vai ser a minha equipe. Nós já editamos tudo que a gente quer que melhore e vamos mostrar para o grupo. Enalteço muito o adversário e sei que o momento nosso ainda é de buscar uma melhor condição técnica, física e tática”, detalhou o técnico.