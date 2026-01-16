Arnaldo destaca bom momento do Náutico antes de clássico contra o Sport

Arnaldo, lateral do Náutico (Rafael Vieira)

Líder do Campeonato Pernambucano, invicto e com 100% de aproveitamento, o Náutico chega ao clássico contra o Sport em um momento de afirmação e quer se manter no topo da tabela. O confronto está marcado para domingo (18), às 18h, nos Aflitos, em partida válida pela terceira rodada da competição.

Lateral direito e um dos líderes do elenco, Arnaldo destacou a importância de manter o desempenho que levou a equipe à ponta da tabela. Segundo o jogador, o momento vivido pelo Náutico é resultado do trabalho diário e o processo construído jogo a jogo é fundamental para chegar preparado a um clássico de alto nível.

“Uma vitória ajuda a fortalecer tudo o que a gente vem construindo no dia a dia, fruto do trabalho de toda a equipe e da comissão técnica. Para esse jogo, além do resultado, é fundamental a maneira como o time se comporta e se impõe durante os 90 minutos. É esse tipo de postura que dá segurança ao grupo para encarar um confronto desse tamanho e para manter o ritmo ao longo da competição”, afirmou o lateral.

Mesmo diante da expectativa para o clássico contra o Sport, o Timbu concentra esforços em manter o foco no jogo e executar com disciplina o que foi treinado. Para Arnaldo, é fundamental que o grupo transforme o bom momento da temporada em segurança e organização dentro de campo.

“Um clássico naturalmente gera expectativa, mas estamos focados em manter a intensidade dos últimos jogos. Quando o time mantém o nível de atuação e aplica o que foi trabalhado, chega mais confiante para qualquer desafio. Entrar em campo exige atenção e entrega do primeiro ao último minuto. Queremos manter o bom momento dentro de campo e é esse comportamento que sustenta o crescimento da equipe”, destacou Arnaldo.

No retrospecto do clássico no Estádio dos Aflitos, o Náutico leva vantagem e aposta no torcedor como um 12º jogador. Em casa, o Timbu soma 69 partidas, com 30 vitórias, 17 empates e 22 derrotas para o Leão.