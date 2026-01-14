Jonas Toró celebra vitória do Náutico contra o Decisão e projeta clássico contra o Sport

Jonas Toró, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Protagonista na virada do Náutico nesta quarta-feira (14) contra o Decisão, o atacante Jonas Toró saiu do banco de reservas para mudar a história do duelo na Arena de Pernambuco. O reforço recente alvirrubro participou dos dois gols no triunfo por 2 a 1, distribuindo uma assistência e marcando um gol durante a segunda etapa.

Após o jogo, válido pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano, Jonas Toró celebrou a vitória conquistada pelo Náutico e já aproveitou para projetar o Clássico dos Clássicos contra o Sport, que acontece no próximo domingo (18), nos Aflitos.

“Hoje a gente começou o jogo com a dificuldade da equipe adversária, mas a gente soube ter paciência, trabalhar bem a bola e no segundo tempo a gente foi feliz, virando o jogo e saindo com esses três pontos que é o mais importante. O clássico vai ser um jogo muito difícil também. A gente vai estudar bem o adversário e trabalhar forte na semana para ir em busca dos 3 pontos”, disse Jonas Toró.



