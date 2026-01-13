Com ressalvas, Conselho Deliberativo aprova contas de 2024 no Náutico

A apreciação das contas na reunião desta segunda-feira (12) foi referente ao primeiro ano de mandato do presidente Bruno Becker

Sede do Náutico, no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

Com ressalvas, o Conselho Deliberativo do Náutico aprovou, em reunião nesta segunda-feira (12), as contas do clube referentes ao ano de 2024. A apreciação das finanças alvirrubras é referente ao primeiro ano de mandato do presidente Bruno Becker, que foi reeleito para o biênio 2026/2027.

As contas tiveram a sua aprovação com ampla maioria dos votos dos conselheiros presentes, sendo registrado também seis abstenções. Ainda na reunião, foram apresentados relatórios e esclarecimentos antes da votação.

As contas do Timbu com o mandatário Bruno Becker foram tema central em embates entre oposição e a atual gestão no Conselho Deliberativo do clube. O pedido de impugnação sofrido pelo atual presidente antes da reeleição, ocorrida no final de novembro, também foi pautado em possíveis irregularidades da gestão na prestação de contas.



