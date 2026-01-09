Náutico x Maguary: veja onde assistir, horário e escalações para a estreia do Pernambucano

O Náutico recebe a equipe de Bonito nesta sexta-feira (9), às 20h30, no estádio dos Aflitos

Partida entre Náutico x Maguary pelo Campeonato Pernambucano de 2025 (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico dará o pontapé inicial na temporada de 2026 nesta sexta-feira (9). O Timbu recebe o Maguary, às 20h30, nos Aflitos, em partida de estreia do Campeonato Pernambucano de 2026. O duelo será válido pela 1ª rodada da fase inicial do Estadual e terá transmissão do canal GOAT, no YouTube.

Os alvirrubros chegam para o confronto embalados pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no último jogo da temporada de 2025. Comandados por Hélio e Guilherme dos Anjos, o Náutico estreia no Pernambucano de olho em reconquistar o título da competição, que não vem desde 2022.

Na partida desta sexta, os treinadores alvirrubros optarão por manter a base da última temporada e deverão escalar poucos reforços que chegaram para a temporada. A expectativa é de apenas três recém-chegados possam entrar na equipe titular, são eles: o lateral-esquerdo Yuri Silva, o meia Dodô e o atacante Felipe Saraiva. Com exceção do meia-atacante Juninho, que se recupera de lesão no joelho, todas as demais contratações deverão estar disponíveis no banco de reservas.

Uma das novidades entre os remanescentes será na posição do defensor Igor Fernandes. Lateral-esquerdo de origem, o atleta atuará prioritariamente como zagueiro em 2026. Igor Fernandes já deve iniciar na função ao lado do também remanescente Mateus Silva.

Em entrevista coletiva na véspera da estreia, o treinador Hélio dos Anjos projetou o início da competição e fez uma avaliação interna da preparação do Náutico. “É um campeonato importante para nós, porque Campeonato Pernambucano para um time como Náutico foi feito para ganhar. A grandeza dos adversários vai ser sempre respeitada, independente se é um time jovem como o Maguary ou os outros grandes adversários nossos”, externou Hélio dos Anjos.

“Nós temos alguns jogadores novos na equipe e trabalhamos nessa última semana principalmente voltado para a estrutura tática da equipe, independente da estrutura tática do adversário. Nós temos que impor o jogo e não podemos estar preocupados com falta de competitividade. A gente vai estar preparado para o momento circunstancial de jogo, que é uma estreia”, completou.

Maguary

O Azulão de Bonito estreia no Pernambucano apostando na continuidade do trabalho do técnico Sued Lima. O comandante vem de uma campanha notável com a equipe no Pernambucano de 2025, onde terminou na 2ª posição na primeira fase e foi semifinalista ao final da competição.

O Maguary trouxe reforços importantes para qualificar o elenco remanescente da última temporada. Além do Estadual, a equipe de Bonito também jogará a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D em 2026.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, Felipe Saraiva (Jonas Toró) e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Maguary: Juliano, Gabriel Fontes, Maurício, Guedes e Devyson Medeiros; Memo, Ítalo e Júnior César; Marquinhos, Mayco Félix e Erick Cunha.

Horário: 20h30

Local: Aflitos

Competição: Campeonato Pernambucano de 2026

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Juniore Fernando Antonio da Silva Junior

Quarto árbitro: Yuri Eloi Menezes de Almeida

Transmissão: Canal GOAT, no YouTube.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



.