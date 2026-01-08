Confira a provável escalação do Náutico para estreia do Pernambucano contra o Maguary

Com novidades no elenco, o Náutico estreará na temporada nesta sexta-feira (9), às 20h30, nos Aflitos

Elenco do Náutico em treinamento no CT Wilson Campos (Rafael Vieira / CNC)

Com mescla entre remanescentes e contratações, o Náutico estreia na temporada de 2026 nesta sexta-feira (9), às 20h30, contra o Maguary. A partida será válida pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano e acontece no estádio dos Aflitos.

Com praticamente todos os recém-chegados disponíveis, a escalação do Timbu contará com alguns dos reforços já anunciados. Dos 11 jogadores oficializados, apenas o meia-atacante Juninho ainda não estará à disposição devido à recuperação de uma lesão no joelho.

Em relação aos remanescentes, o zagueiro Fagner Alemão e o lateral-esquerdo Luiz Paulo também desfalcarão a equipe. Os dois defensores vivem período de transição após graves lesões sofridas em 2025.

Os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos optarão por preservar a base de equipe que terminou a temporada de 2025. Com isso, a escalação titular alvirrubra contra o Maguary deverá contar apenas com três caras novas e oito remanescentes do ano anterior.

Para além dos reforços, um das mudanças na equipe do Náutico ocorrerá na posição de defensor Igor Fernandes. Chegando aos Aflitos como lateral-esquerdo, Igor Fernandes será prioritariamente utilizado como zagueiro em 2026 e tende a já estrear na posição nesta sexta-feira.

Confira a provável escalação do Náutico:

Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, Felipe Saraiva (Jonas Toró) e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

