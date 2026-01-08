Náutico chega ao Pernambucano de 2026 liderado por seus técnicos e embalado pelo acesso

Contando com o trabalho de Hélio e Guilherme dos Anjos, o Náutico busca encerrar a hegemonia do rival Sport e conquistar o título estadual

Elenco do Náutico no CT Wilson Campos (Rafael Vieira / CNC)

Liderado pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos e embalado com o acesso recente à Série B, o Náutico chega ao Campeonato Pernambucano de 2026 de olho em reconquistar o título, que não vem desde 2022. O Timbu busca encerrar o hegemonia do rival Sport, com três conquistas consecutivas no estado.

Os treinadores alvirrubros assumiram ainda mais protagonismo dentro do clube para a nova temporada. A dupla de pai e filho agora são os grandes responsáveis pelo departamento de futebol do Timbu, participando ativamente da montagem do elenco. Mais do que nunca, o Náutico conta com o trabalho dos comandantes para almejar grandes coisas no Estadual.

Ativo no mercado, os alvirrubros já oficializaram 11 contratações para a disputa do Pernambucano. Já chegaram aos Aflitos o goleiro Guruceaga, o zagueiro Wanderson, os laterais Reginaldo e Yuri Silva, os volantes Ramon Carvalho e Luiz Felipe,, os meias Dodô e Juninho e os atacantes Jonas Toró, Júnior Todinho e Felipe Saraiva.

Em relação aos remanescentes, os atacantes Vinícius, Paulo Sérgio e Samuel Otusanya já tinham contratado para 2026. O clube também acertou as renovações com o goleiro Muriel, o zagueiro Mateus Silva, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes e os volante Wenderson e Auremir. Completam o atual elenco alvirrubro os jogadores da base: Índio, Samuel, Felipe Radaelli e Kayon. O zagueiro Fagner Alemão e o lateral Luiz Paulo também seguem no clube após graves lesões no joelho.

Retrospecto positivo de Hélio dos Anjos

Para tentar voltar a erguer o troféu do Pernambucano, o Náutico contará com um retrospecto amplamente favorável ao treinador Hélio dos Anjos em disputas no estado. O experiente comandante busca o seu quinto titulo de Campeonato Pernambucano na carreira.

O treinador conquistou três vezes a competição pelo Sport, nos anos de 1996, 1997 e 2003. A conquista mais recente aconteceu com o próprio Náutico, em 2021.

Novo momento após o acesso

A disputa do Campeonato Pernambucano será a primeira do Náutico após a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Com um calendário esvaziado, o Timbu disputará apenas o certame estadual no começo da temporada, que será completado com a disputa da Segunda Divisão.

O momento nos Aflitos é de estabilidade no trabalho da comissão técnica e na continuidade na gestão na presidência. Passando por conturbadas fases politicas, o Náutico enfrenta um período mais própicio ao desenvolvimento da equipe dentro de campo após a aclamação da reeleição do presidente Bruno Becker.

Apesar disso, o Timbu ainda enfrenta problemas financeiros importantes para 2026. O orçamento traçado para a temporada, inclusive, precisou passar por novas adequações de acordo com a realidade econômica do clube.

O planejamento alvirrubro era realizar mais contratações ainda durante o Estadual, mas questões orçamentárias podem frear o ímpeto do clube no mercado.

Estreia

O Náutico estreia no Campeonato Pernambucano de 2026 já nesta sexta-feira (9). O Timbu receberá a equipe do Maguary, às 20h30, no estádio dos Aflitos. A expectativa é de um bom público na partida que marca o reencontro do torcedor alvirrubro com o clube.

