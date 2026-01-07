Náutico vence o Juventude Samas e chega aos primeiros pontos na Copinha
Os garotos da base do Náutico superaram o adversário maranhense por 3 a 1 nesta quarta-feira (7)
Publicado: 07/01/2026 às 17:58
Elenco do Náutico após vitória na Copinha (Gabriel Martins)
Após ser derrotado pelo Novorizontino na rodada de estreia, o Náutico venceu o Juventude Samas e chegou aos seus primeiros pontos da Copinha 2026. Os garotos da base do Timbu superaram o rival maranhense pelo placar de 3 a 1 nesta quarta-feira (7), em Itaquaquecetuba, pela 2ª rodada da fase de grupos.
Os gols alvirrubros foram marcados por Halanzinho, duas vezes, e Wendell. O resultado fez os pernambucanos assumirem a 3ª posição no Grupo 24, com 3 pontos conquistados, um a menos que os dois primeiros (Itaquá e Novorizontino).
Na última rodada, o Náutico terá um confronto direto contra o Itaquá e precisará de uma vitória simples para classificar ao mata-mata da Copa São Paulo. O duelo acontece neste sábado (10), às 15h15.