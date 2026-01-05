Náutico anuncia a contratação do volante Luiz Felipe, ex-Ponte Preta

O jogador de 27 anos é o 12º reforço do Timbu para a temporada e já trabalhou com Hélio e Guilherme dos Anjos na Macaca

Volante Luiz Felipe, reforço do Náutico, em ação pela Ponte Preta ( Marcos Ribolli / PontePress)

Cara nova! O Náutico oficializou, na noite desta segunda-feira (5), a contratação do volante Luiz Felipe, de 27 anos, como novo reforço para a temporada. O atleta chega após uma longa passagem pela Ponte Preta, onde atuava desde 2022.

Ao todo, Luiz Felipe disputou 98 partidas pela Macaca, acumulando dois gols marcados e 11 assistências distribuídas. Em 2025, conquistou o acesso à Série B e o título da Série C com a equipe de Campinas.

A exemplo de outros jogadores contratados pelo Náutico, Luiz Felipe já trabalhou com os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos, também na Ponte Preta. O jogador ainda acumula passagens por Boavista-RJ, São Carlos, Friburguense, Volta Redonda e Matonense.

Luiz Felipe é o 12º reforço do Timbu para 2026. Além dele, o Náutico já oficializou o goleiro Guruceaga, o zagueiro Wanderson, os laterais Reginaldo e Yuri Silva, os volantes Ramon Carvalho e Leandro Vilela, os meias Dodô e Juninho e os atacantes Jonas Toró, Júnior Todinho e Felipe Saraiva.

