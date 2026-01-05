Guilherme dos Anjos projeta mais uma contratação no início de temporada do Náutico

O técnico do Náutico revelou a busca por um lateral-esquerdo para fechar o primeiro ciclo de reforços para 2026

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Com 10 contratações oficializadas e um reforço encaminhado, o Náutico deverá realizar apenas mais uma contratação para este início de temporada de 2026. Segundo o técnico Guilherme dos Anjos em entrevista coletiva nesta segunda-feira (5), o Timbu busca um lateral-esquerdo no mercado, encerrando assim o primeiro ciclo de reforços do clube.

O comandante alvirrubro destacou a posição com maior carência atualmente no elenco e projetou novas contratações futuras. Guilherme ainda ressaltou ajustes orçamentários feitos pelo Náutico antes seguir ativo no mercado.

“Nós ainda temos a intenção de trazer um atleta até uma definição real do orçamento. Nós tínhamos trabalhado com uma condição de 2,5 milhões (folha salarial) e foi informado recentemente a possível mudança. Não vi problema nenhum nisso, inúmeros clubes estão passando por alguns problemas”, externou Guilherme dos Anjos.

“No aspecto técnico principalmente, nós ainda estamos buscando uma posição, que é lateral-esquerdo. E vamos dar um tempo, mas tem uma análise muito criteriosa já em cima de outras três opções. A gente só precisa respeitar o 'time' do clube”, completou.

O Náutico já anunciou 10 reforços para 2026. Com o atacante Felipe Sariava sendo o mais recente, o Timbu também já havia oficializado o goleiro Guruceaga, o zagueiro Wanderson, os laterais Reginaldo e Yuri Silva, o volante Ramon Carvalho, os meias Dodô e Juninho e os atacantes Jonas Toró e Júnior Todinho. O volante Luiz Felipe tem sua contratação encaminhada, vindo da Ponte Preta.