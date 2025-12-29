Náutico encaminha a contratação do meia Luiz Felipe, ex-Ponte Preta

O atleta de 27 anos já deixou a Macaca e deve ser o próximo reforço anunciado pelo Náutico

Luiz Felipe, ex-jogador da Ponte Preta (Marcos Ribolli/PontePress)

Ainda ativo no mercado buscando fechar o elenco para o início da temporada de 2026, o Náutico tem acerto encaminhado com o meia Luiz Felipe, ex-Ponte Preta. O atleta de 27 já se despediu da Macaca e tem caminho livre para acertar a sua ida aos Aflitos.

O meia conta com uma longa passagem pela Ponte Preta, onde atua desde 2022. Ao todo, Luiz Felipe disputou 98 jogos pela Macaca, acumulando dois gols marcados e 11 assistências distribuídas.

A exemplo de outros jogadores contratados pelo Náutico, Luiz Felipe já trabalhou com os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos na própria Ponte Preta. O jogador também conta com passagens por Boavista-RJ, São Carlos, Friburguense, Volta Redonda e Matonense.

Até aqui, o Náutico já oficializou 10 reforços para a temporada de 2026. São eles: o goleiro Guruceaga, o zagueiro Wanderson, os laterais Reginaldo e Yuri Silva, os volantes Ramon Carvalho e Leandro Vilela, os meias Dodô e Juninho e os atacantes Jonas Toró e Júnior Todinho. O atacante Felipe Saraiva também já está acertado com o Timbu, porém ainda não foi anunciado oficialmente.