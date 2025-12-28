Náutico divulga lista de relacionados para a Copinha 2026

Náutico Sub20 (Rafael Vieira)

O Náutico divulgou a lista de atletas relacionados para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Ao todo, 23 jogadores da base alvirrubra foram convocados para representar o clube na principal competição de categorias de base do país, que tem início no começo de janeiro.

Atual campeão pernambucano sub-20, o Timbu foi sorteado para o Grupo 24, com sede no município de Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo. Na primeira fase do torneio, o Alvirrubro enfrentará Novorizontino, Juventude Samas e Itaqua.

A estreia do Náutico será no dia 4 de janeiro, às 15h15, contra o Novorizontino. Em seguida, a equipe encara o Juventude Samas no dia 7 de janeiro, no mesmo horário. O encerramento da fase de grupos acontece no dia 10 de janeiro, diante do time da casa, o Itaqua. Os dois melhores colocados da chave avançam para a fase eliminatória da Copinha.

A delegação alvirrubra contará com atletas nascidos entre 2005 e 2008, incluindo nomes que se destacaram na campanha do título estadual sub-20. A comissão técnica aposta na mescla entre jogadores mais experientes na categoria e jovens promessas para buscar uma boa campanha na competição nacional.

Confira a lista completa de relacionados:

Goleiros: Antônio (2005) e Nikollas (2007)

Zagueiros: Denis (2005), Keven (2005) e Dhonatan (2006)

Laterais: Wolmer (2007), Guilherme (2005), Vini (2006), Cristian (2007) e Riquelme (2006)

Volantes: Matheus Uchoa (2006), Liedson (2005) e Halanzinho (2006)

Meias: Eric (2007), Eduardo (2008) e Wendell (2007)

Atacantes: Vitinho (2007), Kauã (2006), Luiz (2005), Lucas Yan (2007), Daniel (2007), Lukayann (2007) e Kevyn (2006)

