Preparador físico do Náutico avalia elenco durante a pré-temporada para 2026
Preparador físico do Náutico destaca evolução do elenco na pré-temporada
Publicado: 27/12/2025 às 15:45
Preparador físico do Náutico, Thomaz Lucena ( Rafael Vieira)
O Náutico segue em ritmo intenso na preparação para a temporada 2026. Os trabalhos tiveram início no dia 15 de dezembro, no CT Wilson Campos, e após duas semanas de atividades o preparador físico do clube, Thomaz Lucena, fez uma avaliação positiva do desempenho do elenco alvirrubro.
A primeira semana da pré-temporada foi voltada, principalmente, para avaliações físicas e identificação de possíveis déficits individuais. Segundo o preparador, foram realizados três dias iniciais de testes, mas desde o primeiro dia o elenco já foi levado ao campo para atividades práticas.
Thomaz Lucena ressaltou ainda a importância da pré-temporada como base para todo o calendário de 2026. O período serve para analisar tanto os novos atletas quanto os remanescentes, além de estruturar os trabalhos de força e resistência necessários para suportar a alta intensidade exigida ao longo da temporada.
Durante a pré-temporada, o Náutico não disputará amistosos, optando apenas por jogos-treinos no CT Wilson Campos. A estreia oficial do Timbu em 2026 está marcada para o dia 9 de janeiro, contra o Maguary, nos Aflitos.
???????????? ???????????????????? ???????? ????????????????????????????????. ???????????? pic.twitter.com/Zq2uADdIJW— Náutico (@nauticope) December 26, 2025