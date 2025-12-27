Preparador físico do Náutico avalia elenco durante a pré-temporada para 2026

Preparador físico do Náutico, Thomaz Lucena ( Rafael Vieira)

O Náutico segue em ritmo intenso na preparação para a temporada 2026. Os trabalhos tiveram início no dia 15 de dezembro, no CT Wilson Campos, e após duas semanas de atividades o preparador físico do clube, Thomaz Lucena, fez uma avaliação positiva do desempenho do elenco alvirrubro.

De acordo com Thomaz Lucena, os atletas chegaram bem condicionados após realizarem atividades on-line durante o período de transição entre as férias e a reapresentação. O trabalho remoto contribuiu para minimizar perdas físicas e facilitar a adaptação aos treinamentos presenciais. “Os atletas se apresentaram muito bem. Esse trabalho prévio reduziu bastante os danos comuns desse período”, destacou.

A primeira semana da pré-temporada foi voltada, principalmente, para avaliações físicas e identificação de possíveis déficits individuais. Segundo o preparador, foram realizados três dias iniciais de testes, mas desde o primeiro dia o elenco já foi levado ao campo para atividades práticas.

Thomaz Lucena ressaltou ainda a importância da pré-temporada como base para todo o calendário de 2026. O período serve para analisar tanto os novos atletas quanto os remanescentes, além de estruturar os trabalhos de força e resistência necessários para suportar a alta intensidade exigida ao longo da temporada.

Durante a pré-temporada, o Náutico não disputará amistosos, optando apenas por jogos-treinos no CT Wilson Campos. A estreia oficial do Timbu em 2026 está marcada para o dia 9 de janeiro, contra o Maguary, nos Aflitos.

