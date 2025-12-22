Comissão técnica do Náutico ganha reforços para 2026; confira os profissionais

Denner Gomes, Caio Braz e João Elias, analistas de desempenho do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico trouxe novidades na composição de sua comissão técnica para a próxima temporada, reforçando setores estratégicos para a sequência do planejamento na equipe comandada por Hélio e Guilherme dos Anjos.

Em um movimento tratado como uma qualificação e integração entre base e profissional, o clube confirmou a chegada de novos nomes ao departamento de futebol, que já estão trabalhando com o elenco na pré-temporada.

Robinho como auxiliar técnico

A principal novidade é o ex-meia Robinho, de 38 anos, que passa a integrar a comissão como auxiliar técnico, nova função. Na carreira como atleta, foi tricampeão da Copa do Brasil por Cruzeiro e Palmeiras e também campeão da Libertadores pelo Santos, experiência que agora será levada ao dia a dia do Timbu, especialmente no trabalho direto com o elenco profissional.

O último clube de Robinho foi o Brusque, onde atuou em 2025 e disputou 18 partidas. Como jogador, entre 2023 e 2024, também trabalhou com Hélio e Guilherme dos Anjos no Paysandu.

Preparação física

Na preparação física, o Náutico também promoveu ajustes. Ernandes Holanda, com passagens por Castanhal-PA e Paysandu, chega para reforçar o setor e trabalhar ao lado de Thomaz Lucena e Renato Soares, este último promovido do sub-17.

Centro de Inteligência

O Centro de Inteligência (CIN) alvirrubro foi outro que recebeu atenção especial. O departamento passa a contar com Caio Braz, de 22 anos, ex-CRB. Foi na equipe alagoana onde o profissional trabalhou com Hélio e Guilherme dos Anjos, no final de 2024.

Quem retorna ao Timbu é João Elias, formado na base alvirrubra e campeão pernambucano em 2018, que volta ao clube para integrar a equipe de análise. Antes de fechar com o Náutico, o profissional atuou no Sport em 2025.

Completa o grupo Denner Gomes, analista da base do Náutico, que agora acumula funções também no futebol profissional.