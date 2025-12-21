Comissão técnica do Náutico projeta disputa do Campeonato Pernambucano: "Foi feito para ganhar"

Os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos projetaram a primeira parte da temporada do Náutico, focada na disputa do Estadual

Treinadores do Náutico, Hélio e Guilherme dos Anjos (Rafael Vieira/CNC)

Disputando apenas o Campeonato Pernambucano no princípio da temporada de 2026, já que não terá Copa do Brasil e Copa do Nordeste no calendário, o Náutico terá foco na disputa do Estadual para evoluir coletivamente o elenco e buscar o título da competição, que não vem desde 2022.

Em entrevista coletiva de apresentação para a temporada, a comissão técnica alvirrubra projetou como chega o time para o Pernambucano. Segundo Hélio dos Anjos, o Náutico chega ao campeonato com o único pensamento de sair com a taça.

“Infelizmente nós só teremos duas competições (Pernambucano e Série B) e não podemos abrir mão do número de competições que o Náutico abriu nesta temporada. Esse é o principal objetivo: qualificar o calendário do Náutico e melhorar essas condições para o ano que vem”, disse Hélio dos Anjos.

“Vamos disputar um campeonato regional que eu sou muito aberto a essa posição de que o Campeonato Pernambucano para o Náutico, e para os outros grandes do estado, foi feito para ganhar. Isso não quer dizer que nós vamos ganhar, mas não podemos entrar com o pensamento sem esse objetivo. O jogador tem que saber que esse tipo de pressão vai conviver com ele”, completou.

Também treinador do Timbu, Guilherme dos Anjos analisou o Estadual de 2026 como uma boa oportunidade para encorpar o time visando a disputa da Série B. O comandante não descartou mudanças no elenco após o Pernambucano, mas enfatizou plantel forte desde o início da temporada.

“No início da temporada acredito que a gente vai estar muito forte como equipe, inclusive para iniciar uma Série B, mas entendendo que dentro de 45, 60 dias, já vai se ter um outro olhar desse elenco. O que a gente vai montar agora é para construir uma grande equipe e não chegar na hora da Série B e trazer três ou quatro grandes reforços para resolver”, externou Guilherme dos Anjos.