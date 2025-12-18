Conselho Deliberativo do Náutico dá aval ao executivo para inclusão de estrelas alusivas ás conquistas nacionais

Reunião no Conselho do Náutico (Divulgação / Conselho Deliberativo do Náutico)

Em reunião extraordinária realizada na última terça-feira (16), o Conselho Deliberativo do Náutico deu aval ao poder executivo do clube para a inclusão de estrelas alusivas às conquistas nacionais no uniforme do Timbu. O órgão se antecipou e já deliberou a pauta, que agora ficará a critério do executivo tomar a decisão.

O requerimento de inclusão das três estrelas no escudo, duas de ouro e uma de prata, ocorre devido à busca do Náutico de reconhecimento de títulos nacionais para o clube. As conquistas em questão são referentes ao Torneio dos Campeões do Norte, em 1952, e Copa dos Campeões do Norte, em 1966. Além da estrela de prata, que seria referente ao título da Taça de Prata de 1981, equivalente a conquistar a Série B nos dias atuais.

O Timbu ainda não oficializou o pedido junto à CBF, porém já atualizou o site oficial de clube, trazendo os títulos citados como conquistas de caráter nacional. A expectativa é de que a inclusão ou não das estrelas só ganhe relevância após o encaminhamento do processo na entidade máxima do futebol brasileiro.