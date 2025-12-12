Conselho do Náutico debate inclusão de estrelas no escudo em homenagem a títulos nacionais
As estrelas seriam em relação ao desejo do Náutico de reconhecimento de títulos nacionais
Publicado: 12/12/2025 às 11:54
Escudo do Náutico tem seis estrelas relacionadas ao hexacampeonato Pernambucano (Gabriel França/ CNC)
O Conselho Deliberativo do Náutico acrescentou uma pauta a reunião extraordinária da próxima terça-feira (16), o assunto é sobre o requerimento do conselheiro Ricardo Brasileiro que propõe a inserção de três estrelas no escudo do clube.
Atualmente o clube conta com seis estrelas dentro do escudo, todas elas ligadas ao hexacampeonato Pernambucano conquistado de forma consecutiva entre os anos de 1963 e 1968.
Mesmo com a reunião acontecendo na próxima semana, o Timbu ainda não oficializou o pedido junto à CBF, ou seja, os títulos ainda não são dados como oficiais.
O Náutico será o último clube do Trio de Ferro a solicitar os reconhecimentos dos títulos nacionais. Em outubro, o Sport enviou um pedido solicitando que a conquista do Torneio Norte-Nordeste de 1968 seja considerada como título brasileiro. Já em novembro, o Santa Cruz enviou o pedido para reconhecimento do título do Hexagonal Norte-Nordeste de 1967 como Campeonato Brasileiro.
Convocação do conselho
"Fica acrescido à pauta da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, já anteriormente convocada, a ser realizada de forma híbrida (presencial e on-line), na sala do colegiado, no dia 16.12.2025, com início às 19h, o item em negrito abaixo, alterando, portanto, a ordem do dia que passa a ter a seguinte redação:
Abertura
Comunicados
Deliberação sobre o requerimento do conselheiro Ricardo Brasileiro que propõe a inclusão definitiva de duas (2) estrelas de ouro e uma (01) estrela de prata no escudo oficial do Clube em homenagem às conquistas nacionais de 1952, 1966 e 1981.
Lançamento do livro Uma Odisseia Alvirrubra - A volta do Náutico para os Aflitos, de autoria dos Conselheiros Alexandre Carneiro Gomes, Gustavo Henrique de Vasconcelos Ventura, Ivan
Pinto da Rocha e Roberto Selva Carneiro Monteiro Filho.
Confraternização dos conselheiros
Dê-se ciência da convocação aos Conselhos e à Diretoria Executiva do Clube Náutico Capibaribe, na forma regimental.
Afixe-se na secretaria do Conselho Deliberativo "