Conselho do Náutico debate inclusão de estrelas no escudo em homenagem a títulos nacionais

As estrelas seriam em relação ao desejo do Náutico de reconhecimento de títulos nacionais

Escudo do Náutico tem seis estrelas relacionadas ao hexacampeonato Pernambucano (Gabriel França/ CNC)

O Conselho Deliberativo do Náutico acrescentou uma pauta a reunião extraordinária da próxima terça-feira (16), o assunto é sobre o requerimento do conselheiro Ricardo Brasileiro que propõe a inserção de três estrelas no escudo do clube.

O requerimento de inserção das três estrelas no escudo, duas de ouro e uma de prata, se da devido ao desejo do Náutico de reconhecimento de títulos nacionais para o clube. As conquistas que se tornariam o ouro do símbolo, são do Torneio dos Campeões do Norte, em 1952, e Copa dos Campeões do Norte, em 1966. Além da estrela de prata, que seria o título da Taça de Prata de 1981, que equivale a conquistar à Série B nos dias de hoje.

Atualmente o clube conta com seis estrelas dentro do escudo, todas elas ligadas ao hexacampeonato Pernambucano conquistado de forma consecutiva entre os anos de 1963 e 1968.

Mesmo com a reunião acontecendo na próxima semana, o Timbu ainda não oficializou o pedido junto à CBF, ou seja, os títulos ainda não são dados como oficiais.

O Náutico será o último clube do Trio de Ferro a solicitar os reconhecimentos dos títulos nacionais. Em outubro, o Sport enviou um pedido solicitando que a conquista do Torneio Norte-Nordeste de 1968 seja considerada como título brasileiro. Já em novembro, o Santa Cruz enviou o pedido para reconhecimento do título do Hexagonal Norte-Nordeste de 1967 como Campeonato Brasileiro.

Convocação do conselho

"Fica acrescido à pauta da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, já anteriormente convocada, a ser realizada de forma híbrida (presencial e on-line), na sala do colegiado, no dia 16.12.2025, com início às 19h, o item em negrito abaixo, alterando, portanto, a ordem do dia que passa a ter a seguinte redação:

Abertura



Comunicados



Deliberação sobre o requerimento do conselheiro Ricardo Brasileiro que propõe a inclusão definitiva de duas (2) estrelas de ouro e uma (01) estrela de prata no escudo oficial do Clube em homenagem às conquistas nacionais de 1952, 1966 e 1981.



Lançamento do livro Uma Odisseia Alvirrubra - A volta do Náutico para os Aflitos, de autoria dos Conselheiros Alexandre Carneiro Gomes, Gustavo Henrique de Vasconcelos Ventura, Ivan

Pinto da Rocha e Roberto Selva Carneiro Monteiro Filho.



Confraternização dos conselheiros

Dê-se ciência da convocação aos Conselhos e à Diretoria Executiva do Clube Náutico Capibaribe, na forma regimental.



Afixe-se na secretaria do Conselho Deliberativo "