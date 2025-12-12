diariodepernambuco.com.br
Náutico
CONTRATAÇÃO

Náutico oficializa a contratação do zagueiro Wanderson

Wanderson foi campeão da Série C com a Ponte Preta, em 2025

Lucas Valle

Publicado: 12/12/2025 às 09:51

Wanderson, novo zagueiro do Náutico/Divulgação/ Ponte Preta

O Náutico fechou com mais uma contratação para a próxima temporada. Reforçando a defesa, o time alvirrubro trouxe o zagueiro Wanderson, de 31 anos. O atleta estava na Ponte Preta e solicitou rescisão no contrato, devido a pendências financeiras. 

Em 2025, o atleta estava na Ponte Preta onde atuou como titular em 26 partidas e conquistou o acesso da Série C para a B, além de representar o CSA na Copa do Nordeste e Copa do Brasil entre janeiro e abril deste ano. Agora, Wanderson irá enfrentar a Ponte Preta na segunda divisão do Brasileirão, vestindo as cores alvirrubras.

O reforço na linha defensiva do Náutico possui passagens por Ponte Preta, CSA, Paysandu, Moto Club, Timon-MA, Maranhão, Sampaio Corrêa-MA, Guarany de Sobral-CE, Juventude-MA, Atlético-PB e Tocantinópolis-TO. 

Wanderson se junta a lista de contratações do Náutico para a temporada de 2026, junto a mais seis atletas. Já foram contratados: o goleiro Gastón Guruceaga, os laterais Yuri Silva e Reginaldo, o volante Ramon Carvalho, o meia Dodô e o atacante Júnior Todinho. 

