Náutico terá Assembleia Geral de Credores decisiva para votação do plano de pagamentos

No próximo dia 18 de dezembro (quinta-feira), o Náutico terá um dia decisivo no assunto de sua Recuperação Judicial e realizará uma Assembleia Geral de Credores. A pauta votada na assembleia será o plano de pagamento que será seguido pelo clube e acontece após uma sequência de adiamentos concedidos pela Justiça.

O Timbu busca uma negociação mais cautelosa dos seus débitos e apresentará o seu plano de pagamento com deságios que podem chegar até a 80%. A intenção do clube é aliviar as dívidas e cumprir com rigor o que for estabelecido na sequência dos pagamentos durante os anos.

Em contrapartida, existe um plano de pagamento alternativo apresentado pelos próprios credores, que exigem o pagamento integral dos passivos do clube, bem como juros e multas. Os responsáveis pelo plano alegam que o Náutico não cumpriu prazos processuais.

O plano alternativo só poderá ir à votação caso o plano apresentado pelo Náutico seja rejeitado durante a Assembleia. Também existe a possibilidade da reunião se encerrar sem uma definição, caso seja decidido, pelo Náutico e pelos credores, a suspensão para novas negociações entre as partes.

Em contato com a reportagem , o advogado responsável pela Recuperação Judicial do Náutico, Rodrigo Cahú, garantiu que o plano proposto pelo clube é viável, enquanto o plano alternativo não condiz com a realidade financeira do Timbu.

“O clube está sempre aberto ao diálogo com os credores. É muito importante que os credores compreendam que o plano do clube é viável e adequado à sua realidade financeira. O plano dos credores, infelizmente, não se baseia em premissas financeiras realistas”, disse Rodrigo Cahú.



Hélio e Guilherme dos Anjos poderão ser convocados para prestar esclarecimentos ao Conselho



O conselheiro Ricardo Brasileiro realizou um requerimento junto ao Conselho Deliberativo do Náutico para a convocação dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos para uma reunião no órgão, a fim de cobrar esclarecimentos dos profissionais.

O que motivou o requerimento foi o fato de os membros da comissão técnica do clube terem assinado o plano alternativo de pagamentos da Recuperação Judicial. O ato ocorreu em 25 de julho, quando Hélio e Guilherme estavam novamente trabalhando no Timbu.

O membro do Conselho deseja que os profissionais respondam aos questionamentos nesta reunião extraordinária de urgência, para deixar o clube consciente de qual será a posição dos técnicos na Assembleia Geral de Credores.