Náutico anuncia a contratação do lateral-esquerdo Yuri Silva, vindo do Athletic

Yuri Silva, novo jogador do Náutico (Athletic Club/Divulgação)

O Náutico segue ativo no mercado e vem oficializando mais reforços para a temporada de 2026. O nome da vez a ter a sua contratação anunciada foi o lateral-esquerdo Yuri Silva, que chega ao Timbu após disputar a Série B desta temporada pelo Athletic.

O defensor de 29 anos realizou 37 jogos pelo clube mineiro em 2025, sendo 25 na disputa da Segundona. Yuri terminou a temporada com dois gols marcados e oito assistências distribuídas, destacando a sua contribuição ofensiva na passagem pelo Athletic.

O novo reforço do Náutico ainda conta com passagens por Botafogo, Gonçalense, Santa Cruz, Figueirense, Ponte Preta, Portuguesa-RJ e FC Lugano, da Suíça. Yuri Silva retorna ao futebol pernambucano após discreta passagem na Cobra Coral, onde disputou apenas 13 jogos na temporada de 2017.

O lateral-esquerdo foi o quinto reforço anunciado pelo Náutico para o próximo ano, onde o clube tem foco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Além dele, o Timbu já havia anunciado o atacante Júnior Todinho, o volante Ramon Carvalho, o lateral Reginaldo e o meia Dodô.

Yuri Silva chega ao Aflitos para disputar posição no atual elenco com Igor Fernandes e Luiz Paulo. Igor Fernandes teve o seu contrato renovado após terminar a última temporada como titular absoluto no time de Hélio dos Anjos. Luiz Paulo, por sua vez, teve o seu vínculo estendido devido à recuperação de uma grave contusão no joelho.