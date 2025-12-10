Náutico divulga mudanças nas categorias de sócios do clube; confira

A alteração foi anunciada durante o 2º Feirão de Sócios Timbu promovido pelo Náutico

Feirão de sócios do Náutico (Divulgação / Náutico)

O Náutico divulgou nesta quarta-feira (10) importantes mudanças em suas categorias de sócios alvirrubros. A alteração foi anunciada durante o 2º Feirão de Sócios do Timbu e contou a extinção de algumas categorias e a inclusão de novos planos.

A grande novidade foi a adição do plano Marcados Pela Glória, que será uma substituição ao plano Branco de Paz e custará o valor de R$ 125 para os titulares. O plano dará direito a uma camisa oficial do Náutico por ano e terá 100% de desconto em três setores dos Aflitos.

Os novos planos incluídos no programa de sócios também contam com as categorias Vermelho e Hexa. O plano Vermelho custará R$ 89,90, enquanto o Hexa estará custando R$ 49,90. Os planos Caldeirão e 100% Timba seguem presentes no portfólio



O 2º Feirão dos Sócios Timbu iniciou na última terça-feira (9) e ocorrerá até o dia 15 de dezembro. O principal intuito da campanha é oferecer vantagens para a regularização de associados inadimplentes e fortificar o programa de sócios do clube, obtendo resultados expressivos ao fim do evento.

Confira a nova disposição dos planos de sócios do Náutico: