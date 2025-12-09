Livro da Cepe resgata a odisseia do Náutico em sua volta ao Aflitos

Lançamento do livro acontece no dia 16 de dezembro (Divulgação)

A saga do retorno alvirrubro para a sua verdadeira casa, no bairro dos Aflitos, após uma temporada como “inquilino” da Arena Pernambuco, localizada no município de São Lourenço da Mata, ficará eternizada nas páginas do livro Uma Odisseia Alvirrubra - A volta do Náutico para os Aflitos. A publicação é da Cepe Editora e tem evento de lançamento marcado para o próximo dia 16 de dezembro, às 20h, na sede do clube, na Avenida Rosa e Silva.

A missão de contar esse capítulo da centenária história do Clube Náutico Capibaribe coube aos ex-presidentes do Conselho Deliberativo, Alexandre Carneiro, Gustavo Ventura, Ivan Pinto da Rocha, e ao conselheiro Roberto Selva. A ideia do quarteto foi resgatar todos os marcos históricos do processo que levram à construção da Arena da Copa - dentro de um ousado projeto de expansão urbana tocado pelo Governo de Pernambuco e a Odebrecht -, a adesão do Náutico à proposta e a batalha que se sucedeu em busca de ressarcimento de danos financeiros e a volta aos Aflitos.

Traz como diferencial para os leitores alguns pontos silenciados até hoje – agora divulgados na perspectiva de dar transparência aos fatos – e temas inéditos ao grande público, como o parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sinalizando que a Arena apenas seria viável com a participação dos três grandes clubes da capital, e detalhes sobre a proposta de construção de um shopping no lugar do Eládio de Barros Carvalho. Poucas pessoas sabem, mas o Estádio dos Aflitos não esteve tão longe de ser demolido.



Com edição do jornalista Álvaro Filho, o livro faz em sua narrativa paralelos com a Odissea, poema épico de Homero, que narra a jornada de dez anos de Ulisses, herói da Guerra de Troia, em sua volta para casa. Um recurso editorial condizente porque assim como na saga grega, na aventura alvirrubra é possível encontrar duelos de titãs, cantos das sereias, a descida ao inferno e a volta triunfal para casa. “Um desafio em tentar equilibrar a narrativa mais leve de um livro não-técnico com as informações nem sempre acessíveis ao grande público dos trâmites jurídicos. Uma odisseia literária que começa no título e segue linha a linha até a última página”, destacou Álvaro Filho.

Uma Odisseia Alvirrubra - A volta do Náutico para os Aflitos resgata um momento histórico do Náutico. Os autores do livro, também advogados, foram personagens atuantes em todo o processo que buscou reparações pela quebra de contrato e danos à imagem do clube. “Deixamos a mensagem de que a unidade em torno de grandes propósitos é o que deve nos mover e o que pode nos fazer mudar de patamar enquanto clube, com a continuidade dessa luta para o efetivo recebimento da indenização, seu uso na recuperação judicial e a busca pela profissionalização definitiva do Náutico, com a captação de investidores para uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF)”, explicou Alexandre Carneiro.

Serviço:

Lançamento do livro Uma Odisseia Alvirrubra – A volta do Náutico para os Aflitos

Data: 16 / 12, terça-feira

Hora: 20h

Local: Clube Náutico Capibaribe

Endereço: Avenida Rosa e Silva, 1030, Aflitos

Evento aberto ao público

Preço do livro: R$ 50,00 (impresso)