Náutico negocia a contratação do atacante Jonas Toró, da Ponte Preta
O atacante foi o artilheiro da Série C de 2025 pela Macaca e pertence ao Botafogo-SP
Publicado: 09/12/2025 às 18:33
Jonas Toró em ação pela Ponte Preta (Marcos Ribolli / PontePress)
O Náutico tem mais um alvo no mercado para reforçar o seu elenco na próxima temporada. O nome da vez é o do atacante Jonas Toró, da Ponte Preta. O atacante de 26 anos pertence ao Botafogo-SP e foi o artilheiro da Série C de 2025 pela Macaca. A informação da negociação foi dada inicialmente pelo jornalista Lucas Rossafa.
Pelo ano de 2025 de destaque, Jonas Toró passou a ser um nome disputado no mercado e o Náutico vem com tratativas diretas junto ao Botafogo-SP. A expectativa é de que nos próximos dias a contratação possa ser acertada.
O atacante marcou oito gols durante a disputa da Terceirona pela Ponte Preta. Toró foi peça ofensiva fundamental na campanha de acesso e título da Macaca na Série C, recuperando um momento de alta na carreira.
Cria das categorias de base do São Paulo, Jonas Toró ainda acumula passagens por Atlético-GO, Sport e Levadiakos, da Grécia. Pelo Leão da Ilha, o atacante de lado de campo não obteve uma passagem marcante, realizando apenas 13 jogos, com dois gols e uma assistência na temporada de 2021.
Caso o acerto seja concretizado, Jonas Toró seria o segundo nome de ataque confirmado como reforço ofensivo do Náutico para 2026, após o anúncio da contratação de Júnior Todinho. No elenco atual, o Timbu também conta com Kayon, Paulo Sérgio, Vinícius e Samuel Otusanya como peças de ataque.