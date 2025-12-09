Veja quando serão os clássicos no Campeonato Pernambucano 2026

Veja quando Náutico, Sport e Santa Cruz se enfrentam em clássicos no Pernambucano 2026

Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )

Os torcedores já podem marcar no calendário as datas dos principais confrontos do Campeonato Pernambucano 2026. A competição, programada para ocorrer entre 9 de janeiro a 8 de março, terá três clássicos na fase inicial, reunindo Náutico, Sport e Santa Cruz em duelos sempre esperados.

O primeiro grande jogo acontece logo na 3ª rodada, no dia 18 de janeiro, às 18h, quando Náutico e Sport se enfrentam nos Aflitos. Uma semana depois, pela 5ª rodada, o clássico muda de protagonistas: em 25 de janeiro, também às 18h, o Santa Cruz recebe o Náutico, na Arena Pernambuco.

Fechando a série de confrontos entre os grandes do Estado, Sport e Santa Cruz duelam pela 7ª rodada, no dia 01 de fevereiro, às 18h, na Ilha do Retiro. Todos os clássicos terão transmissão da TV Globo, principal detentora de direitos de transmissão da competição.

Torcida única

Todos os clássicos do Campeonato Pernambucano serão realizados com torcida única, permitindo apenas a presença dos torcedores do time mandante no estádio. Há ainda a possibilidade de que ocorra torcida visitante apenas numa eventual final sendo disputada na Arena Pernambuco.



Confira data, horário e transmissão dos clássicos no Campeonato Pernambucano:

3ª rodada

18/01 (18h00) – Náutico x Sport (Aflitos), TV Globo

5ª rodada

25/01 (18h00) – Santa Cruz x Náutico (Arena Pernambuco), TV Globo

7ª rodada

01/02 (18h00) – Sport x Santa Cruz (Ilha do Retiro), TV Globo



