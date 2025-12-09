Veja quando serão os clássicos no Campeonato Pernambucano 2026
Veja quando Náutico, Sport e Santa Cruz se enfrentam em clássicos no Pernambucano 2026
Publicado: 09/12/2025 às 10:37
Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )
Os torcedores já podem marcar no calendário as datas dos principais confrontos do Campeonato Pernambucano 2026. A competição, programada para ocorrer entre 9 de janeiro a 8 de março, terá três clássicos na fase inicial, reunindo Náutico, Sport e Santa Cruz em duelos sempre esperados.
Fechando a série de confrontos entre os grandes do Estado, Sport e Santa Cruz duelam pela 7ª rodada, no dia 01 de fevereiro, às 18h, na Ilha do Retiro. Todos os clássicos terão transmissão da TV Globo, principal detentora de direitos de transmissão da competição.
Torcida única
Todos os clássicos do Campeonato Pernambucano serão realizados com torcida única, permitindo apenas a presença dos torcedores do time mandante no estádio. Há ainda a possibilidade de que ocorra torcida visitante apenas numa eventual final sendo disputada na Arena Pernambuco.
Confira data, horário e transmissão dos clássicos no Campeonato Pernambucano:
3ª rodada
18/01 (18h00) – Náutico x Sport (Aflitos), TV Globo
5ª rodada
25/01 (18h00) – Santa Cruz x Náutico (Arena Pernambuco), TV Globo
7ª rodada
01/02 (18h00) – Sport x Santa Cruz (Ilha do Retiro), TV Globo