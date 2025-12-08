Náutico oficializa contratação do meia Dodô, ex-Vila Nova
O jogador de 24 anos participou de 33 partidas na última Série B
Publicado: 08/12/2025 às 19:13
Dodô, novo reforço do Náutico (Roberto Corrêa/VNFC)
O Náutico oficializou, nesta segunda-feira (8), a contratação do meia Dodô, de 24 anos, que chega aos Aflitos após deixar o Vila Nova. O jogador, que pertence ao Coimbra-MG, é mais uma peça integrada ao elenco alvirrubro para o ano de 2026.
Dodô foi um dos atletas mais utilizados pelo Vila Nova na última temporada. Ao todo, disputou 44 partidas, marcou três gols e distribuiu cinco assistências pelo clube goiano. Somente na Série B, foram 33 jogos, com três gols e quatro assistências, desempenhando papel importante no setor de criação do Tigre.
O meia também acumula passagens por equipes como Ponte Preta, Goiás, Ferroviária e Oeste. Após o fim da temporada, o Vila Nova não renovou com o atleta, o que abriu caminho para o acerto com o Timbu.
Com a chegada de Dodô, o Náutico segue ativo no mercado e reforça seu setor de meio-campo nesta montagem do elenco comandado por Hélio dos Anjos para 2026.
