Náutico oficializa contratação do meia Dodô, ex-Vila Nova

O jogador de 24 anos participou de 33 partidas na última Série B

Dodô, novo reforço do Náutico (Roberto Corrêa/VNFC)

O Náutico oficializou, nesta segunda-feira (8), a contratação do meia Dodô, de 24 anos, que chega aos Aflitos após deixar o Vila Nova. O jogador, que pertence ao Coimbra-MG, é mais uma peça integrada ao elenco alvirrubro para o ano de 2026.

Dodô foi um dos atletas mais utilizados pelo Vila Nova na última temporada. Ao todo, disputou 44 partidas, marcou três gols e distribuiu cinco assistências pelo clube goiano. Somente na Série B, foram 33 jogos, com três gols e quatro assistências, desempenhando papel importante no setor de criação do Tigre.

O meia também acumula passagens por equipes como Ponte Preta, Goiás, Ferroviária e Oeste. Após o fim da temporada, o Vila Nova não renovou com o atleta, o que abriu caminho para o acerto com o Timbu.

Com a chegada de Dodô, o Náutico segue ativo no mercado e reforça seu setor de meio-campo nesta montagem do elenco comandado por Hélio dos Anjos para 2026.