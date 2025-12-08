Menos de um mês de preparação: Náutico inicia pré-temporada no dia 15 de dezembro

Clube terá entre 20 e 25 dias de treinamentos até a abertura do Pernambucano, diante do Maguary

Hélio e Guilherme dos Anjos (Gabriel França/CNC)

No dia 15 de dezembro, daqui a uma semana, o elenco do Náutico se reapresenta no CT Wilson Campos para iniciar a pré-temporada visando o ano de 2026. O grupo começará os trabalhos em campo sob o comando de Hélio dos Anjos, que permanecerá na área técnica alvirrubra no ano que marcará o retorno do clube à Série B.

As atividades se estenderão até a estreia do Náutico no Campeonato Pernambucano, marcada para o dia 9 de janeiro, nos Aflitos, em confronto diante do Maguary, às 20h30, numa sexta-feira. Isso significa menos de um mês de preparação até o primeiro compromisso da próxima temporada. Além desse período inferior a 30 dias, o calendário ainda sofrerá impacto pelo recesso das festividades de fim de ano. Ao todo, serão entre 20 e 25 dias de treinamentos no CT.

Entre os reforços contratados para 2026, o Náutico já anunciou o lateral-direito Reginaldo, o volante Ramon Carvalho, o meia Dodô e o atacante Junior Todinho. Outros nomes devem ser oficializados nos próximos dias. Estão na mira do clube o zagueiro Segovia, o volante Matheus Trindade, o meia Gabriel Santiago e o atacante Kelvin.

Renovaram contrato com o Náutico o goleiro Muriel, o zagueiro Mateus Silva, o lateral-direito Arnaldo, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e os volantes Wenderson e Auremir. Já tinham vínculo para 2026 os zagueiros Alemão e Índio, o lateral-esquerdo Luiz Paulo, o volante Samuel e os atacantes Kayon, Vinícius, Samuel Otusanya e Paulo Sérgio.