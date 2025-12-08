Náutico anuncia renovação de contrato com o volante Auremir

Novo vínculo do jogador com o Timbu vai até o fim de 2026

Jogador do Náutico, Auremir (Rafael Vieira)

O Náutico anunciou a renovação de contrato do volante Auremir, de 34 anos, por mais uma temporada. Após o acesso na Série C deste ano, o novo vínculo do atleta com o clube alvirrubro vai até o fim de 2026.

Auremir disputou 31 partidas em 2025 pelo Náutico, marcou um gol e deu uma assistência. Antes dele, o Timbu já havia acertado as renovações do goleiro Muriel, do zagueiro Mateus Silva, do lateral-direito Arnaldo, do lateral-esquerdo Igor Fernandes e do volante Wenderson.

Embora não tenha sido titular absoluto na equipe de Hélio dos Anjos durante a campanha da Série C, Auremir, revelado pelo próprio Náutico, é considerado um dos líderes do elenco e segue como peça importante para a próxima temporada.