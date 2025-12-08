Náutico anuncia renovação de contrato com o volante Auremir
Novo vínculo do jogador com o Timbu vai até o fim de 2026
Publicado: 08/12/2025 às 17:14
Jogador do Náutico, Auremir (Rafael Vieira)
O Náutico anunciou a renovação de contrato do volante Auremir, de 34 anos, por mais uma temporada. Após o acesso na Série C deste ano, o novo vínculo do atleta com o clube alvirrubro vai até o fim de 2026.
Auremir disputou 31 partidas em 2025 pelo Náutico, marcou um gol e deu uma assistência. Antes dele, o Timbu já havia acertado as renovações do goleiro Muriel, do zagueiro Mateus Silva, do lateral-direito Arnaldo, do lateral-esquerdo Igor Fernandes e do volante Wenderson.
Embora não tenha sido titular absoluto na equipe de Hélio dos Anjos durante a campanha da Série C, Auremir, revelado pelo próprio Náutico, é considerado um dos líderes do elenco e segue como peça importante para a próxima temporada.
???????????? O volante Auremir teve seu contrato renovado e seguirá com o Timbu na temporada 2026!— Náutico (@nauticope) December 8, 2025
Liderança dentro e fora de campo, Auremir é mais um atleta que permanece para essa nova caminhada alvirrubra. ????????
Vamos juntos, meu volante! ???? pic.twitter.com/ioO9XLy3hB