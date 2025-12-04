Náutico busca reconhecimento de títulos nacionais na CBF; confira

O Náutico ainda protocolará o pedido junto à entidade, mas já registrou as conquistas no seu site oficial

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

Após os requerimentos de Santa Cruz e Sport, o Náutico também entrará com uma solicitação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o reconhecimento de dois títulos nacionais do clube. As conquistas em questão são do Torneio dos Campeões do Norte, em 1952, e Copa dos Campeões do Norte, em 1966.

O Timbu ainda não oficializou o pedido junto à entidade, porém já atualizou o site oficial de clube, trazendo os títulos citados como conquistas de caráter nacional. O clube alvirrubro é o último do Trio de Ferro a requerer os reconhecimentos dos títulos nacionais e os processos devem caminhar na CBF.

Torneio dos Campeões do Norte (1952)

A competição foi disputada em formato de mata-mata no Recife. Anfitrião, o Náutico realizou apenas duas partidas para chegar ao título. Na semifinal, venceu o América-RN por 5 a 4. Na decisão, o clube pernambucano fez 5 a 1 na Tuna Luso e se sagrou campeão do torneio.

O pedido de reconhecimento do título de 1952 traz a mesma lógica no requerimento feito pelo Sport, que ainda conta com Ceará e Fortaleza no pedido. A principal alegação se baseia na regionalização das competições do país, trazendo um caráter nacional para o torneio de equipes que não disputavam o Campeonato Brasileiro como se é conhecido hoje.

Copa dos Campeões do Norte (1966)

O campeonato em questão foi disputado por apenas cinco equipes e em fórmula de pontos corridos. Além do Náutico, também participaram Sport, Bahia, Fortaleza e Ceará. Todos os clubes disputaram o torneio após conquistarem a Zona Norte-Nordeste da Taça Brasil.

Em jogos de turno e returno, o Timbu terminou com 12 pontos conquistados, obtendo cinco vitórias, dois empates e uma derrota na campanha. A conquista também busca o reconhecimento nacional devido à regionalização do futebol brasileiro da época.