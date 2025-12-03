Náutico divulga mudança em seu departamento de futebol; confira

Liderado pela comissão técnica, o Náutico anunciou a adoção do Modelo de Gestão e Técnica Integrada (MGTI)

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

O Náutico divulgou nesta quarta-feira (3) uma importante mudança em seu departamento de futebol. Liderado pela comissão técnica, o Timbu adotou o Modelo de Gestão e Técnica Integrada (MGTI).

Segundo o próprio clube, o comando técnico passará a assumir um papel mais amplo, com responsabilidade de integrar processos, alinhar metodologia e orientar decisões esportivas estratégias.

A mudança no departamento não criará cargos executivos a mais dentro do Náutico e o poder executivo do clube seguirá sendo responsável pela gestão administrativa, financeira e institucional.

O intuito principal da equipe alvirrubra com a implementação do novo modelo é deixar todos os setores que impactam a performance esportiva sobre a mesma filosofia metodológica, a da comissão técnica. O Náutico acredita em um avanço na modernidade da gestão com a mudança.

