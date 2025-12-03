Confira um raio-x do elenco do Náutico para a Série B de 2026

Elenco do Náutico 2026 quem fica, quem sai e os reforços do Timbu para a Série B (Foto: Rafael Vieira/FPF)

Com o fim de 2025 se aproximando, o Náutico começa a montar o elenco para a temporada de disputa da Série B no ano seguinte.

Ao todo, 17 jogadores já deixaram o clube, entre atletas que chegaram ao fim do vínculo, os que não renovaram e outros que foram emprestados.

Até agora, o alvirrubro confirmou apenas a contratação do atacante Júnior Todinho, que estava no Vila Nova e assinou um pré-contrato com o Náutico para 2026.

Entretanto, o Diario de Pernambuco apurou que o clube se aproxima de anunciar mais reforços. Um deles é o meia Ramon Carvalho, que estava no Ituano, clube pelo qual disputou a Série C em 2025.

Além deste nome, o Náutico também mira outras cinco contratações para vários setores do campo.

Visando manter uma base com a renovação do treinador Hélio dos Anjos, o Timbu também já renovou com cinco jogadores e busca a continuação de empréstimo de dois atletas que estiveram no elenco na campanha da Série C deste ano.

