Náutico empresta o goleiro Léo ao Altos e chega ao terceiro jogador da base cedido em 2026

Além de Léo, os atacantes Kauan Maranhão e Thalissinho também já haviam acertado os seus empréstimos para a próxima temporada

Léo Honório, goleiro da base do Náutico e emprestado ao Altos (Divulgação / Altos)

O Náutico acertou a saída do terceiro jogador da base por empréstimo para 2026. O goleiro Léo foi emprestado ao Altos e defenderá a equipe piauiense durante a próxima temporada.

O arqueiro se junta aos atacantes Kauan Maranhão e Thalissinho, também cedidos por empréstimo anteriormente. Kauan Maranhão acertou a sua ida ao Piauí, enquanto Thalissinho foi anunciado pelo ABC.

Todos os três atletas da base alvirrubra disputarão a Série D do Campeonato Brasileiro por seus respectivos clubes. A estratégia visa dar mais rodagem e experiência para os jovens do Timbu.

Disputando a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026, o Náutico deverá ter menores possibilidades de utilizar os jogadores oriundos das categorias de base. Sem espaço no elenco principal, as negociações tendem a ser benéficas para a sequência de carreira dos pratas da casa alvirrubros.