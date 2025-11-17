Náutico aciona STJD e tenta garantir vaga na Copa do Brasil 2026

Time do Náutico (Rafael Vieira)

O Náutico entrou com um mandado de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Atualmente, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apontam o Maguary como o clube beneficiado pela ampliação de vagas da competição. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge.

O Timbu alega que o aumento no número de vagas, anunciado em 1º de outubro, deveria seguir o Ranking Nacional de Clubes, já que o regulamento do Campeonato Pernambucano de 2025 não previa vagas adicionais. Pelo regulamento estadual, apenas o campeão e o vice — Sport e Retrô — tinham garantido o direito de disputar a Copa do Brasil.

Com a ampliação anunciada pela CBF, as duas vagas extras foram destinadas às equipes subsequentes na classificação do Pernambucano, favorecendo Santa Cruz (3º colocado) e Maguary (4º colocado).

No mandado de garantia, o Náutico pede que a distribuição das vagas siga o Ranking da CBF, o que beneficiaria o próprio clube e o Santa Cruz. A diretoria alvirrubra aguarda agora a inclusão do processo na pauta de julgamentos do STJD, sem data definida para análise.