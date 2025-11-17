Náutico aciona STJD e tenta garantir vaga na Copa do Brasil 2026
Publicado: 17/11/2025 às 09:22
Time do Náutico (Rafael Vieira)
O Náutico entrou com um mandado de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Atualmente, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apontam o Maguary como o clube beneficiado pela ampliação de vagas da competição. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge.
Com a ampliação anunciada pela CBF, as duas vagas extras foram destinadas às equipes subsequentes na classificação do Pernambucano, favorecendo Santa Cruz (3º colocado) e Maguary (4º colocado).
No mandado de garantia, o Náutico pede que a distribuição das vagas siga o Ranking da CBF, o que beneficiaria o próprio clube e o Santa Cruz. A diretoria alvirrubra aguarda agora a inclusão do processo na pauta de julgamentos do STJD, sem data definida para análise.