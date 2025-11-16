Conselho rejeita impugnação, e Bruno Becker continua como candidato no Náutico
Conselho do Náutico rejeita recurso e mantém candidatura de Bruno Becker à reeleição
Publicado: 16/11/2025 às 16:43
Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)
Após dias de tensão nos bastidores do clube, o Conselho Deliberativo do Náutico confirmou, na última sexta-feira (14), a elegibilidade do presidente Bruno Becker ao rejeitar o recurso de um associado que contestava sua candidatura à reeleição.
Após a análise do caso, o Conselho manteve a decisão da Comissão Eleitoral, descartando qualquer impedimento à candidatura de Becker. Ao fim da sessão, o associado responsável pelo recurso afirmou que não pretende judicializar a disputa, descartando a possibilidade de recorrer à Justiça Comum.
Com isso, o processo eleitoral do clube segue sem alterações. A eleição será realizada no dia 30 de novembro, na sede do clube. A chapa da situação, “Náutico do Futuro”, é encabeçada pelo presidente Bruno Becker, que tem como candidato a vice-executivo o atual vice-presidente do Centro de Treinamento, Ricardo Malta.
Já a oposição será representada pela chapa “Náutico Unido”, liderada pelo ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo Pablo Vitório, que terá o conselheiro Gilberto Kabbaz como vice.