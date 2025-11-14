Náutico negocia com novo fornecedor de material esportivo para 2026

Segundo o presidente Bruno Becker, a nova marca passará em breve pela aprovação no Conselho Deliberativo do Náutico

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Samuel Atusanya, Jogador do Náutico (Rafael Vieira)

O Náutico negocia com um novo fornecedor de material esportivo para o ano de 2026. Atualmente com vínculo com a marca italiana Diadora, o Timbu tem negociações avançadas com a Reebok para a próxima temporada.

Em entrevista à Rádio Jornal, o presidente Bruno Becker revelou as tratativas com a nova marca. Ainda segundo o mandatário, a matéria deverá ser encaminhada em breve para o Conselho Deliberativo do clube, que decidirá pela aprovação devido à proximidade do pleito eleitoral, marcado para o dia 30 de novembro.

“Reebok: estamos em negociação avançada. Acredito que na semana que vem a gente possa enviar essa matéria para o Conselho, porque precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. Sem dúvidas, isso vai gerar recursos para o clube e todo recurso é bem-vindo. Ele tem a utilidade de equacionar as contas do clube”, revelou Bruno Becker.

“Esse tema Reebok tem também outro ponto interessante, porque vem de uma mudança de concepção que a gestão percebeu e tomou a decisão de trazer para o clube marcas que agregam ao Náutico. Caso a gente consiga fechar essa parceira com a Reebok, é mais uma marca que vem no sentido de agregar valor para o clube”, completou.

Além do Náutico, a Reebok também negocia um acerto com o Santa Cruz para o próximo ano. Atualmente, a empresa norte-americana é a responsável pelos uniformes do Botafogo no futebol brasileiro e do Unión Española fora do Brasil. No passado, a Reebok também já vestiu São Paulo, Cruzeiro, Internacional, Vasco e Seleção da Argentina.