Náutico renova com volante Wenderson e se aproxima de novo acordo com Carlinhos

Wenderson é o quinto nome a ter seu contrato renovado para a temporada de 2026

O Náutico oficializou na última terça-feira (11), a renovação de contrato com o volante Wenderson até o final da próxima temporada. Enquanto isso, a diretoria alvirrubra também se aproxima de um acordo com o zagueiro Carlinhos, porém a situação do defensor depende do clube detentor dos seus direitos, o Noroeste.

Em um projeto de renovação com nomes que foram decisivos para a campanha do acesso do Náutico na Série C de 2025, Wenderson é o quinto nome que tem sua permanência confirmada. Além dele, o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes, e o zagueiro Mateus Silva tiveram seus vínculos renovados com o alvirrubro. O técnico Hélio dos Anjos e seu auxiliar técnico e filho, Guilherme dos Anjos também tiveram seus contratos renovados para o ano de 2026.

Pelo Náutico, Wenderson chegou em janeiro de 2025 e realizou 30 partidas, sendo titular em 15 delas, sem contabilizar nenhum gol e nenhuma assistência.

CARLINHOS

Em busca do sexto nome para permanência, a diretoria do Náutico tem conversas avançadas com o Noroeste, acerca da contratação de Carlinhos. O defensor tem contrato com o time paulista até o final de 2026, porém manifestou o desejo de seguir jogando com as cores alvirrubras na próxima temporada.

No entanto, a contratação ainda está condicionada à definição do Noroeste, que avalia possibilidades de renovação e até de empréstimo com compensação financeira.

Com a camisa do Timbu, Carlinhos disputou 26 jogos e marcou um gol na vitória sobre o Ituano, pela 19ª rodada da Série C.