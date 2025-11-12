Náutico renova com volante Wenderson e se aproxima de novo acordo com Carlinhos
Wenderson é o quinto nome a ter seu contrato renovado para a temporada de 2026
Publicado: 12/11/2025 às 12:11
Wenderson, volante do Náutico (Gabriel França/ CNC)
O Náutico oficializou na última terça-feira (11), a renovação de contrato com o volante Wenderson até o final da próxima temporada. Enquanto isso, a diretoria alvirrubra também se aproxima de um acordo com o zagueiro Carlinhos, porém a situação do defensor depende do clube detentor dos seus direitos, o Noroeste.
Pelo Náutico, Wenderson chegou em janeiro de 2025 e realizou 30 partidas, sendo titular em 15 delas, sem contabilizar nenhum gol e nenhuma assistência.
Wenderson é mais um atleta com pré-contrato assinado visando a temporada 2026! O volante, que chegou no início de 2025 aos Aflitos, buscou seu espaço e foi um dos pilares no acesso à Série B. ????????????— Náutico (@nauticope) November 12, 2025
Sob o comando de Hélio e Guilherme dos Anjos, ele se junta a Muriel, Mateus Silva,… pic.twitter.com/Rk7ND3XYvO
CARLINHOS
Em busca do sexto nome para permanência, a diretoria do Náutico tem conversas avançadas com o Noroeste, acerca da contratação de Carlinhos. O defensor tem contrato com o time paulista até o final de 2026, porém manifestou o desejo de seguir jogando com as cores alvirrubras na próxima temporada.
No entanto, a contratação ainda está condicionada à definição do Noroeste, que avalia possibilidades de renovação e até de empréstimo com compensação financeira.
Com a camisa do Timbu, Carlinhos disputou 26 jogos e marcou um gol na vitória sobre o Ituano, pela 19ª rodada da Série C.