Bruno Becker explica uso de verba do Grupo Mateus no Náutico: "Decisão corajosa"

A princípio destinada à Recuperação Judicial do clube, a quantia foi utilizada para fluxo de caixa no Náutico

Assessor Especial do Náutico, Roberto Pimentel e Bruno Becker, presidente do clube (Gabriel Franca/ Náutico)

O presidente do Náutico, Bruno Becker, resolveu esclarecer um dos principais pontos de polêmica em sua gestão durante o ano de 2025. Em entrevista ao BestCast, do jornalista Maciel Júnior, o mandatário explicou a decisão de utilizar a verba da multa contratual do Grupo Mateus, a princípio destinada à Recuperação Judicial, para o fluxo de caixa do clube.

Segundo Bruno Becker, a atitude precisava ser tomada para evitar um eventual fracasso esportivo na temporada. O presidente classificou a decisão como corajosa e rechaçou irresponsabilidade na gestão.

“O Grupo Mateus rescindiu o contrato e isso gerou uma multa de R$ 4,2 milhões de crédito para o clube. R$ 1,2 milhão já havia sido pago por antecipação e sobrou R$ 3 milhões. O Conselho Deliberativo entendeu que esse valor deveria ser destinado também para a Recuperação Judicial, e começamos a fazer. Tanto é que boa parte desse valor foi utilizado para sessões de mediações”, disse o presidente Bruno Becker.

“Chegou em um determinado momento que por questão de fluxo de caixa, as decisões precisaram ser tomadas. Ou eu destino para pagamento de funcionário e folha de atleta ou o projeto vai desandar e a gente não sobe. Conta em risco do presidente que tomou essa decisão. Foi uma decisão corajosa, mas não foi irresponsável, porque a gente fez aquilo dentro de uma lógica. A gente já informou como vai devolver esse valor e uma parte, inclusive, já foi devolvido dentro da lógica de fluxo de caixa do clube”, concluiu.