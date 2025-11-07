Náutico tem quatro finalistas na premiação da CONFUT Nordeste

Os representantes do Náutico disputam quatro diferentes categorias por seus trabalhos desenvolvidos na temporada

Bruno Becker é finalista na premiação da CONFUT Nordeste (Divulgação / Náutico)

O Náutico terá quatro finalistas disputando a premiação da CONFUT Nordeste. Os representantes alvirrubros foram indicados em quatro diferentes categorias por seus trabalhos desenvolvidos durante a temporada de 2025.

O presidente Bruno Becker concorre na categoria “Gestor Estatutário de Clube (Presidente)”, juntamente com o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues. O preparador físico Bruno Simões é finalista na categoria “Profissional de Saúde e Perfomance”.

Completando as indicações para o Náutico, Eduardo Downey foi indicado na categoria “Profissional de Marketing Esportivo”. Enquanto uma parceria com a marca CIMED concorre como “Melhor Ação de MatchDay”, por um lançamento feito antes de uma partida nos Aflitos.

A votação para os premiados é dividida entre especialistas do setor, que têm peso de dois terços, e o público geral, com peso de um terço. A votação irá até o dia 29 de novembro e acontece no site oficial da premiação.

A CONFUT é a uma conferência nacional de futebol, reunindo profissionais de clubes, federações, patrocinadores e consultorias. O evento promove debates sobre temas técnicos, gerenciais e mercadológicos, fortalecendo a inovação e o desenvolvimento do futebol brasileiro.

