Torcedor do Náutico é agredido por policiais durante comemoração do acesso nos Aflitos

Torcedor do Náutico sofre agressões de policiais durante comemoração no gramado dos Aflitos (Rprodução/Redes sociais)

A noite que era para ser apenas de festa nos Aflitos terminou marcada por cenas de violência. Um torcedor do Náutico foi agredido por policiais militares enquanto comemorava o acesso do Timbu à Série B do Campeonato Brasileiro, após a vitória por 2 a 1 sobre o Brusque, neste sábado (11).

O episódio aconteceu no momento em que torcedores alvirrubros invadiram o gramado para celebrar o retorno do clube à segunda divisão. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o torcedor seguindo em direção ao centro do campo quando é atingido por golpes de cassetetes desferidos por policiais. Em outras imagens, o torcedor é visto com o rosto sangrando.

No vídeo também são registradas outras cenas de violência contra torcedores durante a comemoração. Imagens mostram agentes da Polícia Militar utilizando força excessiva para conter os festejos da torcida. Nas redes sociais, houve revolta pelas ações.

Após três temporadas longe da Série B, o Timbu conquistou o tão esperado acesso sob o comando de Hélio dos Anjos e diante de Aflitos lotado. Com o triunfo do Náutico sobre o Brusque e a derrota do Guarani no clássico contra a Ponte Preta, os alvirrubros se classificaram na segunda posição do quadrangular.



Veja o vídeo: