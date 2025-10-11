Torcida do Náutico invade gramado dos Aflitos para festejar acesso à Série B

A história se repete: Náutico garante acesso à Série B com festa e emoção nos Aflitos

Invasão da torcida do Náutico nos Aflitos (Reprodução)

A história se repetiu, e com doses extras de emoção e festa no final. A torcida do Náutico protagonizou uma grande celebração neste sábado (11), nos Aflitos, após o clube garantir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Como em 2019, os alvirrubros invadiram o gramado, quebrando protocolos e demonstrando toda a paixão pela equipe alvirrubra.

Após o apito final do árbitro Paulo César Zanovelli, milhares de torcedores do Náutico, que lotaram as arquibancadas do estádio dos Aflitos, invadiram o gramado em êxtase. A celebração tomou proporções tão intensas que dificultou até mesmo a localização dos jogadores, mergulhados em um mar de alvirrubros emocionados. A festa marcou o fim de um ciclo de espera e o início de uma nova esperança para o clube na Série B.

O Náutico venceu o Brusque por 2 a 1, em um jogo disputado e emocionante até os últimos minutos. O lance mais polêmico aconteceu no fim da partida, quando um pênalti foi inicialmente marcado, mas anulado pelo bandeirinha, gerando muita tensão nas arquibancadas.

Além da vitória do Timbu, a combinação de resultados contou com a derrota da Ponte Preta para o Guarani, em Campinas, no clássico Dérbi, o que garantiu matematicamente o retorno do Náutico à Série B. A Série C do Campeonato Brasileiro definiu, neste sábado (11), os quatro clubes que garantiram o retorno à Série B em 2026: Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo.