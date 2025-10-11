'Obrigado, amigo!': Náutico sobe para a Série B e agradece ajuda da Ponte Preta

Náutico agradece a Ponte Preta por vitória sobre o rival Guarani e celebra acesso a Série B

Vitória da Ponte Preta contra o Guarani (Júlio César Costa/Ponte)

Nem só de suor e gols se faz um acesso. Às vezes, ele também vem com uma ajudinha — inesperada, mas bem-vinda. Foi assim para o Náutico, que venceu o Brusque por 2 a 1 e contou com a derrota do Guarani no dérbi contra a Ponte Preta para selar o retorno à Série B. O agradecimento? Veio com provocação e bom humor nas redes sociais.

Nas redes sociais, o Timbu não perdeu tempo e aproveitou para agradecer à Ponte Preta pela "ajuda". Em tom irônico, o clube publicou no X (antigo Twitter).“Obrigado, amigo. Você é um amigo, amigo.”

A provocação não parou por aí. O Timbu também publicou uma mensagem direcionada ao Guarani, principal rival da Ponte Preta, com uma sequência de risadas.“GFC KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK”, escreveu.

GFC KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Náutico (@nauticope) October 11, 2025

Já a Ponte Preta, autora da “ajuda”, também entrou na onda e fez sua própria provocação ao Bugre. “TUDO NORMAL EM CAMPINAS”, escreveu o perfil oficial do clube.

TUDO NORMAL EM CAMPINAS ??????????



TUDO NORMAL EM CAMPINAS

Marcos Ribolli e Júlio César Costa/PontePress#Derbi212 #TudoNormalEmCampinas — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) October 11, 2025

A vitória do Náutico veio com emoção até o fim. O Brusque chegou a pressionar nos minutos finais, e o lance mais polêmico da partida ocorreu nos acréscimos, quando um pênalti foi inicialmente marcado a favor dos catarinenses, mas anulado após a sinalização do assistente, aumentando a tensão nas arquibancadas.

Com a combinação perfeita de resultados, o Náutico confirma sua vaga na Série B de 2026 e encerra a temporada com festa da torcida nos Aflitos.

