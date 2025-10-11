Última rodada da Série C: acompanhe em tempo real Náutico x Brusque e Ponte x Guarani
Náutico precisa vencer e torcer pela derrota do Guarani para a Ponte Preta
Publicado: 11/10/2025 às 16:11
Torcida do Náutico faz caldeirão nos Aflitos (Gabriel França/ CNC)
A torcida do Náutico demonstrou apoio e entusiasmo ao receber o elenco alvirrubro na chegada ao Estádio dos Aflitos, na tarde deste sábado (11), para o confronto decisivo contra o Brusque, válido pela rodada final do quadrangular Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17hrs.
Acompanhe o tempo real de Náutico x Brusque e Ponte x Guarani
Com cantos, bandeiras e faixas, os torcedores mostraram confiança na equipe alvirrubra, que busca a vitória contra o Brusque e torce por um tropeço do Guarani para conquistar o tão sonhado acesso à Série B. A atmosfera nos arredores do estádio foi de muita energia e incentivo, empurrando o time para o que promete ser um duelo acirrado e de muita emoção.