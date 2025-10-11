Náutico x Brusque: veja onde assistir, horário e escalações pela última rodada da Série C

Pelo acesso, o Náutico recebe o clube catarinense neste sábado (11), às 17h, no estádio dos Aflitos

Elenco do Náutico e elenco do Brusque (Rafael Vieira / DP Foto)

Decisão pelo acesso no estádio dos Aflitos! Neste sábado (11), às 17h, o Náutico recebe o Brusque pela última rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida decisiva terá transmissão do DAZN e SportyNet+ e SportyNet no YouTube.

O Timbu chega para o duelo precisando obrigatoriamente da vitória para sonhar com o acesso à Série B. Vencendo o jogo nos Aflitos, os alvirrubros torcem por uma vitória da Ponte Preta sobre o Guarani, no Moisés Lucarelli, para confirmar o acesso. Em caso de empate no dérbi de Campinas, o Náutico precisa vencer por quatro gols de diferença para classificar.

O Brusque também chega em uma situação parecida neste sábado, porém com mais possibilidades. O clube catarinense precisa de uma vitória simples sobre os pernambucanos e torcer por um tropeço do Guarani. O Quadricolor também poderá subir empatando o seu jogo, se o Bugre perder por três gols de diferença para a Macaca.

A situação para a última rodada tem apenas Náutico, Brusque e Guarani na briga pelo acesso. A Ponte Preta já confirmou o acesso e lidera o Grupo C com 10 pontos conquistados. O Guarani é o 2º colocado, com sete pontos, o Brusque é o 3º, com seis, e o Náutico é o 4º, com cinco pontos na tabela.

O jogo derradeiro será o terceiro encontro entre o Timbu e o Maior do Vale nesta edição de Série C. Ainda pela fase inicial, as equipes empataram por 0 a 0 no estádio dos Aflitos. No encontro pelo primeiro turno do quadrangular final, o Náutico levou a melhor e venceu o jogo por 1 a 0 no Augusto Bauer.

Náutico

O Náutico terá o elenco quase inteiro a disposição para o jogo pelo acesso. O grande retorno fica por conta do atacante Vinícius, recuperado de um problema muscular de grau 1. As ausências seguem sendo a do meia Patrick Allan, com um problema mais sério no joelho, e do volante Igor Pereira, ainda em transição física de uma lesão sofrida.

Segundo o auxiliar Guilherme dos Anjos, alguns jogadores do elenco sofreram com uma virose durante a semana, dificultando a presença em treinamentos. O auxiliar técnico colocou em dúvida a disponibilidade do centroavante Paulo Sérgio para o jogo, pela ausência nos treinos prévios ao duelo.

Guilherme dos Anjos também projetou o jogo contra o Brusque em entrevista coletiva na véspera do duelo. “Eu espero um jogo realmente aberto. Um jogo onde o adversário vai baixar as suas linhas, mas não vai ficar atrás o tempo todo. Ele (Brusque) vai tentar se aproveitar dos nossos espaços que ocorrem quando um time ataca. Vejo duas equipes tentando ganhar o jogo, que é a realidade das equipes em caso de acesso. Um jogo muito competitivo. Acho que vai prevalecer o nosso jogo, mas a gente tem que entender que é jogo diferente, você tem que se adaptar as circunstâncias que vão aparecer”, destacou Guilherme dos Anjos.

Brusque

Para o jogo frente ao Timbu, o técnico Bernardo Franco não terá maiores desfalques. O atleta Robson Luiz volta de suspensão e o restante do time deve ser a base que venceu as últimas rodadas contra Guarani e Ponte Preta.

Depois de perder os três primeiros jogos no quadrangular final, o Quadricolor vem de duas vitórias seguidas para reagir na busca pelo acesso. O destaque na campanha da equipe vem sendo o atacante Diego Mathias, com sete gols marcados na Terceirona.

Ficha do jogo

Náutico: Muriel, Arnaldo, Carlinhos, João Maistro e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso; Vinícius, Hélio Borges e Bruno Mezenga (Paulo Sérgio). Técnico: Hélio dos Anjos.

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo, Clinton, DG; Guilherme Pira, Olávio.

Local: Estádio dos Aflitos

Horário: 17h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva(MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva(ambos de MG)

Transmissão: DAZN, SportyNet (YouTube) e SportyNet+.