Com o acesso à Série B, Náutico vislumbra futuro promissor

Voltando à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro em 2026, o Náutico vive a esperança de um horizonte promissor

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

Com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro conquistado neste sábado (11), após vitória por 2 a 1 sobre o Brusque, o Náutico volta a viver um clima de otimismo de um futuro promissor para tempos melhores nos Aflitos. Voltando à Segunda Divisão em 2026, o Timbu retorna para o patamar dos principais clubes do futebol brasileiro e almeja voos maiores.

Com um futuro nebuloso se não conquistasse o acesso nesta temporada, o clube alvirrubro enxerga um horizonte se abrindo de possibilidades após o êxito esportivo em 2025.

Eleições

A questão mais latente para o futuro do Náutico serão as eleições para a presidência do executivo, que acontecem ainda neste ano. Vivendo um clima político agitado em uma parte da Série C, o Timbu viu os bastidores esfriarem por um tempo, mas com a proximidade do pleito, os ânimos vão voltar a ficar mais exacerbados.

Com o acesso concluído, a política interna pode voltar a ser tornar protagonista dentro dos Aflitos. Com a atual gestão do presidente Bruno Becker entregando o clube de volta na Série B, a tendência será o fortalecimento da situação e uma disputa acirrada frente à oposição do clube no pleito eleitoral.

No fim da entrevista coletiva após o jogo contra o Brusque, o treinador Hélio dos Anjos disse em alto e bom som que não vai ficar no clube, caso a oposição ganhe a eleição. Nos bastidores, se comenta na candidatura do ex-presidente Edno Melo.

“O Náutico vai crescer com essa vitória e o acesso. Mas como eu sou muito frio: se preparem, se não crescer, bate e volta. Isso é uma realidade. A Série B é rica e com investimento alto. Agora nós temos que curtir um pouco, de comemorar, mas também é de refletir sobre o que virá pela frente", disse Hélio dos Anjos.

SAF

Se mais um ano na Série C poderia acelerar os processos na busca de transformar o Náutico em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o acesso à Série B também tende a deixar o clube mais próximo deste processo.

Com o Náutico mais estruturado financeiramente para o ano de 2026, é possível um interesse ainda maior de investidores para adquirir a SAF do Timbu. Com negociações anteriores frustrantes, a pauta da transição para a SAF seguirá norteando os próximos passos do Náutico como instituição, sobretudo pela popularidade que esse modelo de gestão vem conquistando no futebol brasileiro.

Projeto esportivo

Para além de questões políticas e de modelo de futebol, a questão esportiva foi a principal beneficiada com o acesso do Náutico. Vivendo dificuldades financeiras durante a temporada, um retorno para a Segundona alivia o clube economicamente.

Deixar a Série C após longos três anos, maior sequência negativa na história do clube, também recupera a autoestima do torcedor alvirrubro, acostumado com as divisões superiores do futebol brasileiro. Iniciar uma nova temporada na Série B, coloca o Náutico em um novo patamar esportivo e financeiro.

Calendário

Sem conseguir vaga na Copa do Nordeste e ainda buscando possibilidades de jogar a Copa do Brasil, o Náutico poderia ter um calendário mais enxuto em 2026. Com o acesso, o clube garante 38 rodadas de uma competição nacional, além do Campeonato Pernambucano.

