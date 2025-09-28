Com tropeço do Guarani, Náutico depende apenas de si para garantir acesso à Série B

Bruno Mezenga, atacante do Náutico (@kffotografa)

Quando tudo parecia perdido, a esperança voltou a sorrir para o Náutico. O empate frustrante contra a Ponte Preta, nos acréscimos, foi amenizado pela derrota do Guarani para o Brusque, resultado que devolveu ao Timbu o direito de sonhar com o acesso — dependendo apenas de si para chegar à Série B do Campeonato Brasileiro.

O Guarani chegou a arrancar o empate por 2 a 2 aos 41 minutos do segundo tempo, resultado que complicaria ainda mais a vida do Náutico. No entanto, nos instantes finais, aos 51 minutos, o Brusque marcou o gol da vitória e devolveu a esperança ao torcedor alvirrubro.

Com quatro pontos somados no quadrangular final, o Náutico ocupa a terceira posição do grupo, atrás de Guarani (6 pontos) e Brusque, que lidera. Agora, o time comandado por Hélio dos Anjos terá duas finais pela frente — e com a vantagem de decidir o acesso diante da sua torcida, nos Aflitos.

No próximo sábado (4), o Timbu encara o Guarani no estádio Brinco de Ouro, às 17h, em confronto direto pela vaga. Uma vitória faz o Náutico ultrapassar o adversário na tabela e depender apenas de mais um triunfo, contra o Brusque, na última rodada, para selar o retorno à Série B.

"Vamos para um jogo muito importante contra o Guarani e eu estou com mais confiança hoje do que estava antes. Não é fácil tomar um gol aos 50 minutos, precisando da vitória, mas jogamos bem. Vamos com fé em Deus conseguir essa classificação", afirmou o técnico Hélio dos Anjos após a rodada.

Por outro lado, uma derrota para o Guarani elimina o Náutico de forma definitiva, já que a equipe chegaria no máximo a sete pontos, enquanto o rival paulista já somaria nove. Em caso de empate, o Timbu ainda teria chances, mas precisaria vencer o Brusque e torcer por uma derrota do Guarani na rodada final, além de tirar a diferença no saldo de gols.

Com dois jogos pela frente, o Náutico mantém viva a esperança de retornar à Série B. E, mais do que nunca, sabe que o acesso está em suas próprias mãos.

