Quase dois mil policiais farão segurança de jogos de Náutico, Santa Cruz e Sport
Ao todo, 1.879 policiais estarão trabalhando para dar segurança à população e aos torcedores que vão às partidas de Náutico, Santa Cruz e Sport neste fim de semana
Publicado: 20/09/2025 às 12:29
Formatura da Polícia Militar PE (Crysli Viana/DP Foto)
A Polícia Militar de Pernambuco divulgou o efetivo para os três jogos envolvendo Náutico, Santa Cruz e Sport neste fim de semana. Dos três jogos, dois são no Recife e um em São Lourenço da Mata. Ao todo, 1.879 policiais estarão trabalhando para dar segurança aos torcedores que vão às partidas e para a população em geral.
O primeiro a entrar em campo é o Náutico. O Timbu recebe a Ponte Preta, neste sábado (20), às 17h nos Aflitos. O jogo é válido pela 3ª rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro e já conta com 12 mil ingressos vendidos. Mais tarde, às 19h30, o Santa Cruz encara o Maranhão, na Arena de Pernambuco, pelo jogo de volta das semifinais da Série D - 38 mil bilhetes já foram comercializados.
Fechando a programação, no domingo (21) tem Sport x Corinthians, às 17h30, na Ilha do Retiro, pela Série A. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos.
Confira as notas enviadas pela Polícia Militar de Pernambuco
NÁUTICO X PONTE PRETA
A Polícia Militar de Pernambuco lançará 305 policiais militares para garantir a segurança na partida. A área interna do estádio contará com 85 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independe de Policiamento com Cães (CIPMoto).
Sob o comando do 13° BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 220 policiais que farão a segurança dos torcedores. Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos. Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).
???????????????????????????? ????????????????????????! ?????????? pic.twitter.com/iVFvHg2OxM— Náutico (@nauticope) September 19, 2025
SANTA CRUZ X MARANHÃO
A Polícia Militar de Pernambuco lançará 766 policiais militares para garantir a segurança na partida. A área interna do estádio contará com 168 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independe de Policiamento com Cães (CIPMoto).
Sob o comando do 20° BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 598 policiais que farão a segurança dos torcedores. Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos. Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).
HOOOOOOOOOJE TEEEEEEEM SAAAAAAAAANTAAAAAAAAAAAAAAAA! ????????????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 20, 2025
??| Santa Cruz ???? Maranhão
????| Série D
??| 19h30
?????| Arena de Pernambuco
????| TV Coral pic.twitter.com/utHaFl8pQG
SPORT X CORINTHIANS
A Polícia Militar de Pernambuco lançará 808 policiais militares para garantir a segurança na partida. A área interna do estádio contará com 146 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independe de Policiamento com Cães (CIPCães).
Sob o comando do 12º BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 662 policiais que farão a segurança dos torcedores. Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos. Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).
Domingo é dia de Ilha do Retiro e somos 20 mil torcedores confirmados para Sport x Corinthians! Vamos juntos! ???? Garanta o seu lugar pelo https://t.co/hSAH0L6a16. pic.twitter.com/j0vfEhZyqp— Sport Club do Recife (@sportrecife) September 19, 2025