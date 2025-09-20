Quase dois mil policiais farão segurança de jogos de Náutico, Santa Cruz e Sport

Ao todo, 1.879 policiais estarão trabalhando para dar segurança à população e aos torcedores que vão às partidas de Náutico, Santa Cruz e Sport neste fim de semana

Formatura da Polícia Militar PE (Crysli Viana/DP Foto)

A Polícia Militar de Pernambuco divulgou o efetivo para os três jogos envolvendo Náutico, Santa Cruz e Sport neste fim de semana. Dos três jogos, dois são no Recife e um em São Lourenço da Mata. Ao todo, 1.879 policiais estarão trabalhando para dar segurança aos torcedores que vão às partidas e para a população em geral.

O primeiro a entrar em campo é o Náutico. O Timbu recebe a Ponte Preta, neste sábado (20), às 17h nos Aflitos. O jogo é válido pela 3ª rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro e já conta com 12 mil ingressos vendidos. Mais tarde, às 19h30, o Santa Cruz encara o Maranhão, na Arena de Pernambuco, pelo jogo de volta das semifinais da Série D - 38 mil bilhetes já foram comercializados.

Fechando a programação, no domingo (21) tem Sport x Corinthians, às 17h30, na Ilha do Retiro, pela Série A. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos.

Confira as notas enviadas pela Polícia Militar de Pernambuco

NÁUTICO X PONTE PRETA

A Polícia Militar de Pernambuco lançará 305 policiais militares para garantir a segurança na partida. A área interna do estádio contará com 85 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independe de Policiamento com Cães (CIPMoto).

Sob o comando do 13° BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 220 policiais que farão a segurança dos torcedores. Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos. Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

SANTA CRUZ X MARANHÃO

A Polícia Militar de Pernambuco lançará 766 policiais militares para garantir a segurança na partida. A área interna do estádio contará com 168 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independe de Policiamento com Cães (CIPMoto).

Sob o comando do 20° BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 598 policiais que farão a segurança dos torcedores. Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos. Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

HOOOOOOOOOJE TEEEEEEEM SAAAAAAAAANTAAAAAAAAAAAAAAAA!



| Santa Cruz x Maranhão

| Série D

| 19h30

| Arena de Pernambuco

| TV Coral — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 20, 2025



SPORT X CORINTHIANS

A Polícia Militar de Pernambuco lançará 808 policiais militares para garantir a segurança na partida. A área interna do estádio contará com 146 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independe de Policiamento com Cães (CIPCães).

Sob o comando do 12º BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 662 policiais que farão a segurança dos torcedores. Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos. Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).